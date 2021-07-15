Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Освіжаючий гаспачо за рецептом Вінченцо Барба

15.07.2021

Гаспачо це страва середземноморської кухні, яке походить з Іспанії та Португалії. Це суп, салат і коктейль, які з’єднані в одній супервітамінній страві! Вона втамовує голод, спрагу, дає енергію і чудово освіжає! Рецепт холодного зеленого гаспачо від Вінченцо Барба дивіться в матеріалі.

гаспачо

Складові:

  • Цільнозерновий хліб — 2 шматочки
  • Огірки — 4 шт.
  • Стебло селери — 1 шт.
  • Солодкий салатний перець — 2 шт.
  • Виноград — 10 ягід
  • Часник — 1 шт.
  • Оливкова олія — 4 ст. л.
  • Лід — 1 ст.
  • Сухе вино — 2 ст. л.
  • Перець і сіль за смаком
  • Кріп, петрушка за смаком

Більше на тему: Турецькі бублики «Сіміт»: рецепт приготування

Приготування:

  1. З хліба зріжте кірки, розмочіть м’якоть у холодній кип’яченій воді.
  2. Наріжте невеликими шматочками очищені від шкірки огірки, перець, часник і селеру. Наріжте зелень. Очистіть виноград від кісточок.
  3. Подрібніть у блендері віджатий хліб, нарізані огірки, перець, селеру, часник, виноград і зелень.
  4. Продовжуючи збивати, додайте олію, вино та лід, а також перець і сіль за смаком.

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

Video: Освіжаючий гаспачо за рецептом Вінченцо Барба

Гаспачо - рецепт освіжаючого супу, яким поділився Вінченцо Барба. Як приготувати холодний смачний гаспачо для літньої спеки - читайте в матеріалі

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send