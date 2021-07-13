Кулинар Соня Руденко знает, как приготовить вкусный диетический торт! Это лакомство – спасение для всех любителей сладкого, желающих похудеть! Хотите узнать секрет приготовления низкокалорийного торта? Тогда скорее читайте наш материал!

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Ингредиенты:

Для трех коржей:

Яйца – 9 шт.

Какао-порошок – 30 г

Льняная мука – 30 г

Вишневый сок – 500 мл

Желатин – 10 г

Для суфле:

Белки – 4 шт.

Фруктовый йогурт – 500 мл

Желатин – 20 г

Вишня – 200 г

Шоколад горький – 75 г (для верхнего слоя)

Приготовление:

Приготовление коржей:

Сделать желе из вишневого сока и желатина. Вылить в форму, застеленную пищевой пленкой, и отправить для застывания на 1- 2 часа в холодильник. Взбить яйца, добавить смесь льняной муки и какао-порошка, выпекать на пергаменте 10 минут при температуре 180 ºС.

Приготовление суфле:

Развести желатин, взбить с фруктовым йогуртом и ввести взбитые белки. В форму выложить корж, сверху слой вишен, залить 1/2 суфле, опять корж, суфле, сверху аккуратно выложить желе, полить суфле и накрыть коржом. Покрыть глазурью из горького шоколада и отправить в холодильник.

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Несколько хитростей:

Во время приготовления торта не нужно использовать сахар, так как в вишневом соке он уже есть. Это полезнее и вкуснее. Тесто – это смесь какао-порошка и льняной муки, которая считается диетической. Она нормализует вес и содержит до 30% клетчатки, которая обеспечивает полноценную работу желудочно-кишечного тракта и выводит из организма вредные вещества. Если вы хотите сделать несладкий вариант, то вместо йогурта используйте творог – 400 г и воду – 400 мл.

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Video: Диетический торт: рецепт лакомства от Сони Руденко Как приготовить диетический торт, чтобы он был вкусным и не испортил фигуру? Рецепт диетического торта от Сони Руденко - настоящая находка для фигуры