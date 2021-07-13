Кулінар Соня Руденко знає, як приготувати смачний дієтичний торт! Ці ласощі порятунок для всіх любителів солодощів, але при цьому охочих схуднути! Бажаєте дізнатися секрет приготування малокалорійного торта? Тоді швидше читайте наш матеріал!

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Інгредієти:

Для трьох коржів

Яйця – 9 шт.

Какао порошок – 30 г

Льняна мука – 30 г

Вишневий сік – 500 мл

Желатин – 10 г

Для суфле:

Білки – 4 шт.

Фруктовий йогурт – 500 мл

Желатин – 20 г

Вишні – 200 г

Шоколад гіркий – 75 г (для верхнього шару)

Приготування:

Приготування коржів:

Зробити желе з вишневого соку та желатину. Вилити в форму, застелену харчовою плівкою та поставити для застигання на 1-2 години до холодильника. Збити яйця, додати суміш льняної муки й какао порошку, випікати на пергаменті 10 хвилин при температурі 180 С.

Приготування суфле:

Розвести желатин, збити з фруктовим йогуртом і ввести збиті білки. У форму викласти корж, зверху шар вишень, залити 1/2 суфле, знову корж, суфле, зверху акуратно викласти желе, полити суфле й накрити коржем. Покрити глазур’ю з гіркого шоколаду та сховати торт до холодильника.

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Декілька хитрощів:

Під час приготування торта не потрібно використовувати цукор, оскільки в вишневому сокові він уже є. Це корисніше та смачніше. Тісто – це суміш какао порошку та льняної муки, яку вважають дієтичною. Вона нормалізує вагу та містить до 30% клітковини, що забезпечує повноцінну роботу шлунково-кишкового тракту й виводить з організму шкідливі речовини. Якщо ви хочете зробити несолодкий варіант, то замість йогурту використовуйте сир – 400 г і воду – 400 мл.

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