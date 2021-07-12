Иногда хочется побаловать себя каким-то необычным десертом. Ведь тортики и булочки быстро надоедают. Предлагаем вам познакомиться с традиционным английским десертом – трайфлом. В нашем материале пошаговый рецепт приготовления этого необычного, но очень вкусного десерта от участника проекта «МастерШеф» Руслана Громова.

Больше по теме: Рецепт творожной запеканки

Ингредиенты для приготовления английского трайфла

Для теста:

сахар – 1 ст.

сливочное масло – 150 г

яйца – 4 шт.

пакетик ванилина

мука – 1 стакан с верхом

разрыхлитель – 2 ч. л.

Для пропитки:

ликёр

Для крема:

молоко – 0,5 л.

яйца – 2 шт.

мука – 2 ст. л.

сахар – 3 ст. л.

сливочное масло — 50 г

1 пакетик ванилина,

замороженные ягоды (клубника, малина, черника, вишня) – по 70 г

мед (жидкий) – 1 ст. л.

шоколад – 30 г

свежая малина – 100 г

Приготовление:

Для бисквита: смешать сахар с мягким маслом, взбить венчиком, добавить по одному яйца, ванилин. Добавить муку (по частям), разрыхлитель. Вымешать ложкой. Выпекаем 25–30 минут при температуре 180 градусов. Для заварного крема: яйца смешать с третью молока, добавить сахар, ванилин и муку. Добавить остальное молоко, поставить на медленный огонь. Продолжать взбивать, пока крем не прогреется. В немного остывший крем добавить 50 г масла. Нарезать корж квадратиками размером 3×3 см, 1 см толщиной. Выложить в форму слой бисквита, пропитать ликёром. Выложить слой ягод: клубнику, малину, вишню, садовую чернику. Слой должен быть рыхлым. Залить заварным кремом. Повторить слои. Украсить шоколадом, полить мёдом.

Video: Ягодный десерт английский трайфл: рецепт от Руслана Громова Как приготовить десерт английский трайфл? Рецепт приготовления пошагово в домашних условиях. Днсерт английский трайфл - пошаговый рецепт.

Больше по теме: Творожный мусс с черешней от повара Марины Шевченко

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ