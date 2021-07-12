Ягодный десерт английский трайфл: рецепт от Руслана Громова
12.07.2021
Иногда хочется побаловать себя каким-то необычным десертом. Ведь тортики и булочки быстро надоедают. Предлагаем вам познакомиться с традиционным английским десертом – трайфлом. В нашем материале пошаговый рецепт приготовления этого необычного, но очень вкусного десерта от участника проекта «МастерШеф» Руслана Громова.
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Ингредиенты для приготовления английского трайфла
Для теста:
- сахар – 1 ст.
- сливочное масло – 150 г
- яйца – 4 шт.
- пакетик ванилина
- мука – 1 стакан с верхом
- разрыхлитель – 2 ч. л.
Для пропитки:
- ликёр
Для крема:
- молоко – 0,5 л.
- яйца – 2 шт.
- мука – 2 ст. л.
- сахар – 3 ст. л.
- сливочное масло — 50 г
- 1 пакетик ванилина,
- замороженные ягоды (клубника, малина, черника, вишня) – по 70 г
- мед (жидкий) – 1 ст. л.
- шоколад – 30 г
- свежая малина – 100 г
Приготовление:
- Для бисквита: смешать сахар с мягким маслом, взбить венчиком, добавить по одному яйца, ванилин.
- Добавить муку (по частям), разрыхлитель. Вымешать ложкой.
- Выпекаем 25–30 минут при температуре 180 градусов.
- Для заварного крема: яйца смешать с третью молока, добавить сахар, ванилин и муку. Добавить остальное молоко, поставить на медленный огонь. Продолжать взбивать, пока крем не прогреется.
- В немного остывший крем добавить 50 г масла.
- Нарезать корж квадратиками размером 3×3 см, 1 см толщиной.
- Выложить в форму слой бисквита, пропитать ликёром.
- Выложить слой ягод: клубнику, малину, вишню, садовую чернику. Слой должен быть рыхлым.
- Залить заварным кремом. Повторить слои.
- Украсить шоколадом, полить мёдом.
Video: Ягодный десерт английский трайфл: рецепт от Руслана Громова
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