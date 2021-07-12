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Ягодный десерт английский трайфл: рецепт от Руслана Громова

12.07.2021

Иногда хочется побаловать себя каким-то необычным десертом. Ведь тортики и булочки быстро надоедают. Предлагаем вам познакомиться с  традиционным английским десертом – трайфлом. В нашем материале пошаговый рецепт приготовления этого необычного, но очень вкусного десерта от участника проекта «МастерШеф» Руслана Громова.   

десерт, все буде добре

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Ингредиенты для приготовления английского трайфла

Для теста:

  • сахар – 1 ст.
  • сливочное масло – 150 г
  • яйца – 4 шт.
  • пакетик ванилина
  • мука – 1 стакан с верхом
  • разрыхлитель – 2 ч. л.

Для пропитки:

  • ликёр

Для крема:

  • молоко – 0,5 л.
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 2 ст. л.
  • сахар – 3 ст. л.
  • сливочное масло — 50 г
  • 1 пакетик ванилина,
  • замороженные ягоды (клубника, малина, черника, вишня) – по 70 г
  • мед (жидкий) – 1 ст. л.
  • шоколад – 30 г
  • свежая малина – 100 г

Приготовление:

  1. Для бисквита: смешать сахар с мягким маслом, взбить венчиком, добавить по одному яйца, ванилин.
  2. Добавить муку (по частям), разрыхлитель. Вымешать ложкой.
  3. Выпекаем 25–30 минут при температуре 180 градусов.
  4. Для заварного крема: яйца смешать с третью молока, добавить сахар, ванилин и муку. Добавить остальное молоко, поставить на медленный огонь. Продолжать взбивать, пока крем не прогреется.
  5. В немного остывший крем добавить 50 г масла.
  6. Нарезать корж квадратиками размером 3×3 см, 1 см толщиной.
  7. Выложить в форму слой бисквита, пропитать ликёром.
  8. Выложить слой ягод: клубнику, малину, вишню, садовую чернику. Слой должен быть рыхлым.
  9. Залить заварным кремом. Повторить слои.
  10. Украсить шоколадом, полить мёдом.

Video: Ягодный десерт английский трайфл: рецепт от Руслана Громова

Как приготовить десерт английский трайфл? Рецепт приготовления пошагово в домашних условиях. Днсерт английский трайфл - пошаговый рецепт.

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