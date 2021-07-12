Іноді хочеться побалувати себе якимось незвичайним десертом. Адже тортики та булочки швидко набридають. Пропонуємо вам познайомитися з традиційним англійським десертом – трайфлом. У нашому матеріалі покроковий рецепт приготування цього незвичного, але дуже смачного десерту від учасника проекту «МастерШеф» Руслана Громова.

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Інгредієнти для приготування англійського трайфлу

Для тіста:

цукор – 1 ст.

вершкове масло – 150 г

яйця – 4 шт.

пакетик ваніліну

борошно – 1 склянка з верхом

розпушувач – 2 ч. л.

Для просочення:

лікер

Для крему:

молоко – 0,5 л

яйця – 2 шт.

борошно – 2 ст. л.

цукор – 3 ст. л.

вершкове масло – 50 г

1 пакетик ваніліну

заморожені ягоди (полуниця, малина, чорниця, вишня) – по 70 г

мед (рідкий) – 1 ст. л.

шоколад – 30 г

свіжа малина – 100 г

Приготування:

Для бісквіту: змішати цукор із м’яким маслом, збити вінчиком, додати по одному яйця, ванілін. Додати борошно (по частинах), розпушувач. Вимішати ложкою. Випікаємо 25–30 хвилин за температури 180 градусів. Для заварного крему: яйця змішати з третиною молока, додати цукор, ванілін і борошно. Додати решту молока, поставити на повільний вогонь. Продовжувати збивати, поки крем не прогріється. В трохи охололий крем додати 50 г масла. Нарізати корж квадратиками розміром 3×3 см, 1 см завтовшки. Викласти у форму шар бісквіту, просочити лікером. Викласти шар ягід: полуниці, малину, вишню, садову чорницю. Шар має бути пухким. Залити заварним кремом. Повторити шари. Прикрасити шоколадом, полити медом.

Video: Ягідний десерт англійський трайфл: рецепт покроково від Руслана Громова Як приготувати десерт англійський трайфл? Рецепт приготування покроково в домашніх умовах. Десерт англійський трайфл - покроковий рецепт.

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