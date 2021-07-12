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Ягідний десерт англійський трайфл: рецепт покроково від Руслана Громова

12.07.2021

Іноді хочеться побалувати себе якимось незвичайним десертом. Адже тортики та булочки швидко набридають. Пропонуємо вам познайомитися з традиційним англійським десертом – трайфлом. У нашому матеріалі покроковий рецепт приготування цього незвичного, але дуже смачного десерту від учасника проекту «МастерШеф» Руслана Громова.

десерт, все буде добре

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Інгредієнти для приготування англійського трайфлу

Для тіста:

  • цукор – 1 ст.
  • вершкове масло – 150 г
  • яйця – 4 шт.
  • пакетик ваніліну
  • борошно – 1 склянка з верхом
  • розпушувач – 2 ч. л.

Для просочення:

  • лікер

Для крему:

  • молоко –  0,5 л
  • яйця – 2 шт.
  • борошно – 2 ст. л.
  • цукор – 3 ст. л.
  • вершкове масло – 50 г
  • 1 пакетик ваніліну
  • заморожені ягоди (полуниця, малина, чорниця, вишня) – по 70 г
  • мед (рідкий) – 1 ст. л.
  • шоколад – 30 г
  • свіжа малина – 100 г

Приготування:

  1. Для бісквіту: змішати цукор із м’яким маслом, збити вінчиком, додати по одному яйця, ванілін.
  2. Додати борошно (по частинах), розпушувач. Вимішати ложкою.
  3. Випікаємо 25–30 хвилин за температури 180 градусів.
  4. Для заварного крему: яйця змішати з третиною молока, додати цукор, ванілін і борошно. Додати решту молока, поставити на повільний вогонь. Продовжувати збивати, поки крем не прогріється.
  5. В трохи охололий крем додати 50 г масла.
  6. Нарізати корж квадратиками розміром 3×3 см, 1 см завтовшки.
  7. Викласти у форму шар бісквіту, просочити лікером.
  8. Викласти шар ягід: полуниці, малину, вишню, садову чорницю. Шар має бути пухким.
  9. Залити заварним кремом. Повторити шари.
  10. Прикрасити шоколадом, полити медом.

Video: Ягідний десерт англійський трайфл: рецепт покроково від Руслана Громова

Як приготувати десерт англійський трайфл? Рецепт приготування покроково в домашніх умовах. Десерт англійський трайфл - покроковий рецепт.

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