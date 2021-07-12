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Холодный суп с йогуртовым сорбетом от Саши Дияманштейна

12.07.2021

Вы считаете, что в летнюю жару нет лучшего супа, чем окрошка? Финалист шоу «МастерШеф Дети» Саша Дияманштейн разрушил этот стереотип! Он поделился рецептом холодного диетического супа, который съедается в его семье за считанные минуты. Это удивительный витаминный суп с йогуртовым сорбетом!

Ингредиенты:

  • Отварной кабачок – 1 шт.
  • Отварной картофель – 4 шт.
  • Лук-порей – 1 шт.
  • Шпинат – 100 г
  • Натуральный йогурт – 150 мл
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Петрушка с мятой – 150 г
  • Микс оливкового и подсолнечного масла – по вкусу
  • Соль и перец – по вкусу
  • Веточки мяты для украшения

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Приготовление:

  1. Измельчить блендером петрушку и мяту.
  2. Добавить натуральный йогурт и соль, взбить.
  3. Вылить массу в контейнер и оставить в морозильной камере на 3 часа, перемешивая каждые полчаса.
  4. Отварной картофель и кабачок нарезать кубиками.
  5. Нарезать лук (белую часть), шпинат, чеснок.
  6. Обжарить лук, затем добавить чеснок и после — шпинат.
  7. Добавить в сотейник нарезанный кубиками кабачок и картофель.
  8. Залить овощи кипятком, чтобы вода покрыла все ингредиенты.
  9. Довести суп до кипения и варить в течение 5 минут.
  10. Добавить натуральный йогурт, соль и перец.
  11. Тщательно перемешать.
  12. Горячий суп взбить блендером, дать остыть.
  13. В каждую тарелку положить по одному шарику сорбета.

Приятного аппетита!

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