Холодный суп с йогуртовым сорбетом от Саши Дияманштейна
12.07.2021
Вы считаете, что в летнюю жару нет лучшего супа, чем окрошка? Финалист шоу «МастерШеф Дети» Саша Дияманштейн разрушил этот стереотип! Он поделился рецептом холодного диетического супа, который съедается в его семье за считанные минуты. Это удивительный витаминный суп с йогуртовым сорбетом!
Ингредиенты:
- Отварной кабачок – 1 шт.
- Отварной картофель – 4 шт.
- Лук-порей – 1 шт.
- Шпинат – 100 г
- Натуральный йогурт – 150 мл
- Чеснок – 3 зуб.
- Петрушка с мятой – 150 г
- Микс оливкового и подсолнечного масла – по вкусу
- Соль и перец – по вкусу
- Веточки мяты для украшения
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Приготовление:
- Измельчить блендером петрушку и мяту.
- Добавить натуральный йогурт и соль, взбить.
- Вылить массу в контейнер и оставить в морозильной камере на 3 часа, перемешивая каждые полчаса.
- Отварной картофель и кабачок нарезать кубиками.
- Нарезать лук (белую часть), шпинат, чеснок.
- Обжарить лук, затем добавить чеснок и после — шпинат.
- Добавить в сотейник нарезанный кубиками кабачок и картофель.
- Залить овощи кипятком, чтобы вода покрыла все ингредиенты.
- Довести суп до кипения и варить в течение 5 минут.
- Добавить натуральный йогурт, соль и перец.
- Тщательно перемешать.
- Горячий суп взбить блендером, дать остыть.
- В каждую тарелку положить по одному шарику сорбета.
Приятного аппетита!
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