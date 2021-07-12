Холодний суп з йогуртовим сорбетом від Саші Дияманштейна
12.07.2021
Ви вважаєте, що в літню спеку немає кращого супу, ніж окрошка? Фіналіст шоу «МастерШеф Діти» Саша Діяманштейн зруйнував цей стереотип! Він поділився рецептом холодного дієтичного супу, який з’їдається в його родині за лічені хвилини. Це дивовижний вітамінний суп з йогуртовим сорбетом!
Складові:
- Відварений кабачок – 1 шт.
- Відварена картопля – 4 шт.
- Лук-порей – 1 шт.
- Шпинат – 100 г
- Натуральний йогурт – 150 мл
- Часник – 3 зуб.
- Петрушка з м’ятою – 150 г
- Мікс оливкової та соняшникової олії – за смаком
- Сіль і перець – за смаком
- Гілочки м’яти для прикраси
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Приготування:
- Подрібнити блендером петрушку і м’яту.
- Додати натуральний йогурт і сіль, збити.
- Вилити масу в контейнер і залишити в морозильній камері на 3 години, перемішуючи кожні півгодини.
- Відварну картоплю і кабачок нарізати кубиками.
- Нарізати цибулю (білу частину), шпинат, часник.
- Обсмажити цибулю, потім додати часник і після – шпинат.
- Додати в сотейник нарізаний кубиками кабачок і картоплю.
- Залити овочі окропом, щоб вода покрила всі інгредієнти.
- Довести суп до кипіння і варити протягом 5 хвилин.
- Додати натуральний йогурт, сіль і перець.
- Ретельно перемішати.
- Гарячий суп збити блендером, дати охолонути.
- У кожну тарілку покласти по одній кульці сорбета.
Смачного!
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