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Холодний суп з йогуртовим сорбетом від Саші Дияманштейна

12.07.2021

Ви вважаєте, що в літню спеку немає кращого супу, ніж окрошка? Фіналіст шоу «МастерШеф Діти» Саша Діяманштейн зруйнував цей стереотип! Він поділився рецептом холодного дієтичного супу, який з’їдається в його родині за лічені хвилини. Це дивовижний вітамінний суп з йогуртовим сорбетом!

Складові:

  • Відварений кабачок – 1 шт.
  • Відварена картопля – 4 шт.
  • Лук-порей – 1 шт.
  • Шпинат – 100 г
  • Натуральний йогурт – 150 мл
  • Часник – 3 зуб.
  • Петрушка з м’ятою – 150 г
  • Мікс оливкової та соняшникової олії – за смаком
  • Сіль і перець – за смаком
  • Гілочки м’яти для прикраси

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Приготування:

  1. Подрібнити блендером петрушку і м’яту.
  2. Додати натуральний йогурт і сіль, збити.
  3. Вилити масу в контейнер і залишити в морозильній камері на 3 години, перемішуючи кожні півгодини.
  4. Відварну картоплю і кабачок нарізати кубиками.
  5. Нарізати цибулю (білу частину), шпинат, часник.
  6. Обсмажити цибулю, потім додати часник і після – шпинат.
  7. Додати в сотейник нарізаний кубиками кабачок і картоплю.
  8. Залити овочі окропом, щоб вода покрила всі інгредієнти.
  9. Довести суп до кипіння і варити протягом 5 хвилин.
  10. Додати натуральний йогурт, сіль і перець.
  11. Ретельно перемішати.
  12. Гарячий суп збити блендером, дати охолонути.
  13. У кожну тарілку покласти по одній кульці сорбета.

Смачного!

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