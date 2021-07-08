Введение прикорма ребенку – волнительный шаг для каждой мамы! С этим процессом зачастую возникает немало вопросов: когда это стоит делать, как понять, что малыш готов к новому питанию, чем его кормить, что предпринимать, если чадо отказывается от предложенной пищи? Первый прикорм: с чего начать и как правильно вводить прикорм — в материале.

В каком возрасте нужно вводить прикорм?

Многие родители считают, что «чем раньше – тем лучше», но мнение специалистов о процессе введения «взрослой пищи» в рацион детей отличается. По данным научных и медицинских исследований, рекомендациям врачей, а также ВОЗ, примерно до 6 месяцев ребенок не нуждается в дополнительной пище, получая все необходимые витамины с грудным молоком или его заменителями. Ранний прикорм может быть вреден, ведь есть риск, что маленький организм не справится с новой для него едой. Это создаст дополнительную нагрузку на пищеварительную систему. Помните: всему свое время!

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Какие продукты давать первыми?

Первый продукт для прикорма чада вызывает разногласия. Основными вариантами являются: овощное и фруктовое пюре, кисломолочные продукты, каши. В пользу каждого из них есть свои «за» и «против». Например, во фруктовом и овощном пюре больше витаминов, но далеко не все врачи согласны, что стоит так резко менять состав пищи, которая поступает в организм. В пользу кисломолочных прикормов выступает тот факт, что, к примеру, нежирный кефир либо творог содержит бактерии, которые успешно борются с микробами, а также снижают нагрузку на печень малыша. Сторонников введения каш как первого прикорма меньше. Они содержат необходимое количество питательных веществ, но консистенция и состав достаточно сильно отличается от привычной пищи. Что выбрать? Проконсультируйтесь с педиатром, который наблюдает малыша с рождения. Учитывая физиологические особенности и вес крохи, вместе вы сможете выбрать лучший вариант.

Что нужно знать перед введением первого прикорма:

— Начинайте введение новой еды, когда ребенок здоров. Также стоит воздержаться от разнообразия в рационе, если недавно делалась прививка, повремените 2 недели.

— Давайте прикорм до кормления грудью или смесью. Впервые лучше сделать это утром, чтобы проследить за реакцией организма на новую пищу было легче. Начинайте с 1–2 чайных ложек, постепенно увеличивая порцию до необходимой нормы.

— Приступайте к кормлению «взрослой пищей» с однокомпонентного продукта. Например, если первым вы хотите ввести овощное пюре, оно должно состоять из одного овоща (зачастую кабачок или брокколи).

— Усложняйте консистенцию блюд со временем, чтобы кишечник смог адаптироваться.

— Вводите новый продукт только тогда, когда ребенок привык к предыдущему.

— Когда вы решите ввести в детский рацион каши, начать стоит с крупы без глютена, например, гречневой или рисовой. Разбавить блюдо вы можете молочной смесью. Важную роль играет ее качество.

— Следите за реакцией ребенка на новый продукт: обратите внимание на его стул, проверьте, не появилась ли сыпь, рвота, не изменилось ли качество сна. Если какая-либо тревожная реакция присутствует – прекратите кормление продуктом и проконсультируйтесь с врачом.

— Если кроха отказывается от предлагаемого продукта, не стоит заставлять его. Попробуйте повторить действие через 10–14 дней.

Обсудите волнующие вас вопросы с педиатром, следите за состоянием здоровья малыша и реакцией на новые блюда, и введение прикорма не будет трудоёмким процессом!

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