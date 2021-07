Введення прикорму дитині – хвилюючий крок для кожної мами! З цим процесом часто виникає чимало запитань: коли це варто робити, як зрозуміти, що малюк готовий до нового харчування, чим його годувати, що робити, якщо чадо відмовляється від запропонованої їжі? Перший прикорм: з чого почати, і як правильно вводити прикорм – в матеріалі.

Багато батьків вважають, що «чим швидше – тим краще», але думка фахівців про процес введення «дорослої їжі» в раціон дітей інакша. За даними наукових і медичних досліджень, рекомендацій лікарів, а також ВООЗ, приблизно до 6 місяців дитина не потребує додаткової їжі, отримуючи всі необхідні вітаміни з грудним молоком або його замінниками. Ранній прикорм може бути шкідливий, адже є ризик, що маленький організм не впорається з новою для нього їжею. Це створить додаткове навантаження на травну систему. Пам’ятайте: на все свій час!

Перший продукт для прикорму чада викликає розбіжності в думках. Основними варіантами є: овочеве і фруктове пюре, кисломолочні продукти, каші. На користь кожного з них є свої «за» і «проти». Наприклад, у фруктовому й овочевому пюре більше вітамінів, але далеко не всі лікарі згодні, що варто так різко міняти склад їжі, яка надходить в організм. На користь кисломолочних прикорму виступає той факт, що, наприклад, нежирний кефір або сир містить бактерії, які успішно борються з мікробами, а також знижують навантаження на печінку малюка. Прихильників введення каш як першого прикорму менше. Вони містять необхідну кількість поживних речовин, але консистенція і склад досить сильно відрізняється від звичної їжі. Що вибрати?

Проконсультуйтеся з педіатром, який спостерігає малюка з народження. З огляду на фізіологічні особливості та вагу дитини разом ви зможете вибрати найкращий варіант.

– Починайте введення нової їжі, коли дитина здорова. Також варто утриматися від різноманітності в раціоні, якщо недавно робилося щеплення, почекайте 2 тижні.

– Давайте прикорм до годування грудьми або сумішшю. Вперше краще зробити це вранці, щоб простежити за реакцією організму на нову їжу було легше. Починайте з 1–2 чайних ложок, поступово збільшуючи порцію до необхідної норми.

– Приступайте до годування «дорослою їжею» з однокомпонентного продукту. Наприклад, якщо першим ви хочете ввести овочеве пюре, воно повинно складатися з одного овоча (найчастіше кабачок або броколі).

– Ускладнюйте консистенцію страв з часом, щоб кишківник зміг адаптуватися.

– Вводьте новий продукт тільки тоді, коли дитина звикла до попереднього.

– Коли ви вирішите ввести в дитячий раціон каші, почати варто з крупи без глютену, наприклад, гречаної або рисової. Розбавити страву ви можете молочною сумішшю. Важливу роль відіграє її якість.

– Стежте за реакцією дитини на новий продукт: зверніть увагу на його випорожнення, перевірте, чи не з’явилася висипка, блювота, чи не змінилася якість сну. Якщо є будь-яка тривожна реакція – припиніть годування продуктом і проконсультуйтеся з лікарем.

– Якщо малюк відмовляється від запропонованого продукту, не варто змушувати його. Спробуйте повторити дію через 10–14 днів.

Обговоріть питання, які вас хвилюють, з педіатром, стежте за станом здоров’я малюка та реакцією на нові страви, і введення прикорму не буде складним процесом!

