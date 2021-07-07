Свиные щеки – настоящий деликатес. В ресторанах блюдо с этим ингредиентом может стоить около 200 долларов. Кулинарный эксперт Сергей Калинин рассказал, как дешево и вкусно приготовить свиные щеки. Пошаговый рецепт свиных щек с яблоками и капустой читайте в материале.

свиные щеки – 0,5 кг

0,5 кг подсолнечное масло – 4 ст. л.

4 ст. л. сухой чай – 2 ст. л.

2 ст. л. яблоки – 4 шт.

4 шт. лимон – 1 шт.

1 шт. майоран – 1 веточка

1 веточка орегано – 1 веточка

1 веточка капуста белокочанная – 300 г

300 г болгарский перец – 200 г

200 г соль – по вкусу

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Способ приготовления:

Мясо очистить от жира и проварить в течение 15 минут. Чай залить кипятком, сваренное мясо мариновать в заварке в течение 1 часа. После нарезать мясо кружочками в 3–4 сантиметра и обжарить на сковороде с подсолнечным маслом по 2 минуты с каждой стороны. Капусту нашинковать. Яблоки и перец нарезать дольками. В горшек положить мясо, яблоки, капусту, перец, добавить орегано, майоран, немного воды. Отправить в духовку при температуре 170 градусов на 20 минут.

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