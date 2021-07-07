Свиные щеки с яблоками и капустой от Сергея Калинина
07.07.2021
Свиные щеки – настоящий деликатес. В ресторанах блюдо с этим ингредиентом может стоить около 200 долларов. Кулинарный эксперт Сергей Калинин рассказал, как дешево и вкусно приготовить свиные щеки. Пошаговый рецепт свиных щек с яблоками и капустой читайте в материале.
- свиные щеки – 0,5 кг
- подсолнечное масло – 4 ст. л.
- сухой чай – 2 ст. л.
- яблоки – 4 шт.
- лимон – 1 шт.
- майоран – 1 веточка
- орегано – 1 веточка
- капуста белокочанная – 300 г
- болгарский перец – 200 г
- соль – по вкусу
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Способ приготовления:
- Мясо очистить от жира и проварить в течение 15 минут.
- Чай залить кипятком, сваренное мясо мариновать в заварке в течение 1 часа.
- После нарезать мясо кружочками в 3–4 сантиметра и обжарить на сковороде с подсолнечным маслом по 2 минуты с каждой стороны.
- Капусту нашинковать. Яблоки и перец нарезать дольками. В горшек положить мясо, яблоки, капусту, перец, добавить орегано, майоран, немного воды.
- Отправить в духовку при температуре 170 градусов на 20 минут.
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