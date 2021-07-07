Свинячі щоки з яблуками і капустою від Сергія Калініна
07.07.2021
Свинячі щоки – справжній делікатес. У ресторанах страва з цим інгредієнтом може коштувати до 200 доларів. Кулінарний експерт Сергій Калінін розповів, як дешево і смачно приготувати свинячі щоки. Покроковий рецепт свинячих щік з яблуками і капустою читайте в матеріалі.
- свинячі щоки – 0,5 кг
- соняшникова олія – 4 ст. л.
- сухий чай – 2 ст. л.
- яблука – 4 шт.
- лимон – 1 шт.
- майоран – 1 гілочка
- орегано – 1 гілочка
- капуста білоголова – 300 г
- болгарський перець – 200 г
- сіль – за смаком
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Приготування:
- М’ясо очистити від жиру і проварити протягом 15 хв. Чай залити окропом, зварене м’ясо маринувати в заварці протягом 1 години.
- Відтак нарізати м’ясо кружечками в 3–4 см і обсмажити на сковороді з соняшниковою олією по 2 хв. з кожного боку.
- Капусту нашаткувати. Яблука і перець нарізати скибками. У горщик скласти м’ясо, яблука, капусту, перець, додати орегано, майоран, трохи води.
- Відправити в духовку за температури 170 градусів на 20 хв.
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