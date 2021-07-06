Английский хлебный пудинг: простой рецепт от Татьяны Литвиновой
Как приготовить английский хлебный пудинг, рассказала кулинар Татьяна Литвинова. Десерт, который готовится быстро и просто, обязательно понравится всей вашей семье. Читайте рецепт хлебного пудинга в материале.
Хлебный пудинг придумали бедные англичане более 800 лет назад. Готовили его из чёрствого хлеба, смоченного в сладкой воде со специями. В наши дни пудинг стал традиционным десертом во всей Европе. В отличие от хлебных пудингов прошлого, хлеб или зачерствевшие булочки теперь смачивают в более богатой смеси, в которую входят яйца, сахар, масло, ванильный экстракт и пряности. Теперь это изысканный десерт, который подают в дорогих ресторанах.
Ингредиенты
Для пудинга:
- Чёрствый белый хлеб – 8 кусочков
- Яйцо – 4 шт.
- Сахар – 130 г
- Молоко – 500 мл
- Ваниль – 1 стручок
- Сахарная пудра – 4 ст. л.
Для масла:
- Сливочное масло (несолёное) – 50 г
- Молотый мускатный орех – щепотка
- Молотая корица – щепотка
- Цедра апельсина – 1 шт.
Больше по теме: Ягодный десерт английский трайфл
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 °C.
- Смешайте мускатный орех, корицу и цедру с маслом. Небольшим его количеством смажьте форму для выпечки и куски хлеба. Затем выложите их в форму.
- Смешайте яйца и сахар. Нагрейте молоко со стручком ванили, вылейте в яичную смесь, постоянно помешивая. Достаньте из смеси стручок ванили и перелейте в форму с хлебом, оставив его размокнуть.
- Посыпьте пудинг сахарной пудрой. Поставьте форму с пудингом в противень на водяную баню на 45 минут, чтобы крем только схватился. Подавать хлебный пудинг лучше охлаждённым.
Приятного аппетита!
Больше по теме: Творожный мусс с черешней от повара Марины Шевченко