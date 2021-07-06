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Английский хлебный пудинг: простой рецепт от Татьяны Литвиновой

06.07.2021

Как приготовить английский хлебный пудинг, рассказала кулинар Татьяна Литвинова. Десерт, который готовится быстро и просто, обязательно понравится всей вашей семье. Читайте рецепт хлебного пудинга в материале.

хлебный пудинг

Хлебный пудинг придумали бедные англичане более 800 лет назад. Готовили его из чёрствого хлеба, смоченного в сладкой воде со специями. В наши дни пудинг стал традиционным десертом во всей Европе. В отличие от хлебных пудингов прошлого, хлеб или зачерствевшие булочки теперь смачивают в более богатой смеси, в которую входят яйца, сахар, масло, ванильный экстракт и пряности. Теперь это изысканный десерт, который подают в дорогих ресторанах.

Ингредиенты

Для пудинга:

  • Чёрствый белый хлеб – 8 кусочков
  • Яйцо – 4 шт.
  • Сахар – 130 г
  • Молоко – 500 мл
  • Ваниль – 1 стручок
  • Сахарная пудра – 4 ст. л.

Для масла:

  • Сливочное масло (несолёное) – 50 г
  • Молотый мускатный орех – щепотка
  • Молотая корица – щепотка
  • Цедра апельсина – 1 шт.

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Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 °C.
  2. Смешайте мускатный орех, корицу и цедру с маслом. Небольшим его количеством смажьте форму для выпечки и куски хлеба. Затем выложите их в форму.
  3. Смешайте яйца и сахар. Нагрейте молоко со стручком ванили, вылейте в яичную смесь, постоянно помешивая. Достаньте из смеси стручок ванили и перелейте в форму с хлебом, оставив его размокнуть.
  4. Посыпьте пудинг сахарной пудрой. Поставьте форму с пудингом в противень на водяную баню на 45 минут, чтобы крем только схватился. Подавать хлебный пудинг лучше охлаждённым.

Приятного аппетита!

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