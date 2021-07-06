Як приготувати англійський хлібний пудинг, розповіла кулінар Тетяна Литвинова. Десерт, який готується швидко і просто, обов’язково сподобається всій вашій родині. Читайте рецепт хлібного пудингу в матеріалі.

Хлібний пудинг вигадали бідні англійці ще понад 8 століть тому. Готували з черствого хліба, змоченого у солодкій воді зі спеціями. У наші дні пудинг став традиційним десертом у всій Європі. На відміну від хлібних пудингів минулого, хліб чи зачерствілі булочки тепер змочують в більш багатій суміші, до якої додають яйця, цукор, масло, ванільний екстракт і прянощі. На сьогодні це вишуканий десерт, який подають у дорогих ресторанах.

Інгредієнти

Для пудингу:

Черствий білий хліб – 8 шматочків

Яйце – 4 шт.

Цукор – 130 г

Молоко – 500 мл

Ваніль – 1 стручок

Цукрова пудра – 4 ст. л.

Для масла

Вершкове масло (несолоне) – 50 г

Мелений мускатний горіх – дрібка

Мелена кориця – дрібка

Цедра апельсина – 1 шт.

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Приготування:

Розігрійте духовку до 180 °C. Змішайте мускатний горіх, корицю і цедру з маслом. Невеликою кількістю змастіть форму для випічки і шматки хліба. Потім викладіть їх у форму. Змішайте яйця і цукор. Нагрійте молоко зі стручком ванілі, вилийте в яєчну суміш, постійно помішуючи. Дістаньте з суміші стручок ванілі і перелийте в форму з хлібом, залишивши його розмокнути. Посипте пудинг цукровою пудрою. Поставте форму з пудингом в деко на водяну баню на 45 хвилин, щоб крем тільки схопився. Подавати хлібний пудинг краще охолодженим.

Смачного!

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