Як приготувати англійський хлібний пудинг, розповіла кулінар Тетяна Литвинова. Десерт, який готується швидко і просто, обов’язково сподобається всій вашій родині. Читайте рецепт хлібного пудингу в матеріалі.

Хлібний пудинг вигадали бідні англійці ще понад 8 століть тому. Готували з черствого хліба, змоченого у солодкій воді зі спеціями. У наші дні пудинг став традиційним десертом у всій Європі. На відміну від хлібних пудингів минулого, хліб чи зачерствілі булочки тепер змочують в більш багатій суміші, до якої додають яйця, цукор, масло, ванільний екстракт і прянощі. На сьогодні це вишуканий десерт, який подають у дорогих ресторанах.

Інгредієнти

Для пудингу:

Для масла

Приготування:

Смачного!

