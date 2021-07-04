Ведущая проекта «Зважені та щасливі»-9 Анита Луценко развеяла 10 мифов о здоровом образе жизни. А знали ли вы, что от фруктов можно поправиться? Оказывается, они не притупляют чувство голода, а искажают чувство насыщения! Какие же из существующих мифов о здоровом питании правдивы, а какие нет, – рассказала Анита Луценко.

МИФ 1. Кушать после 6 вечера вредно!

Сам принцип состоит в том, чтобы не есть за четыре часа до сна. Например, если вы сова, работаете допоздна и ложитесь спать в три часа утра, вы можете спокойно поужинать в 11 часов вечера. Если же вы будете принимать пищу за час или два, то она в вашем сонном организме не переварится до конца, а будет просто-напросто гнить.

МИФ 2. Яблоки кушать перед сном полезно!

Во время приема простых углеводов (к которым как раз относятся фрукты с их фруктозой – натуральным фруктовым сахаром) они пойдут в жировой запас! Поэтому фрукты кушать можно только в первой половине дня.

МИФ 3. В свежих овощах больше витаминов, чем в замороженных!

Если замороженные фрукты не подвергались повторной заморозке и разморозке и правильно хранились, то они не уступают свежим овощам. То есть вы можете летом набрать свежей клубники, заморозить ее и зимой есть без потери витаминов.

МИФ 4. От сахарозаменителя нельзя поправиться!

На самом деле из-за употребления сахарозаменителя действительно можно поправиться. Употребляя сахарозаменитель, легко превысить дозу и съесть еще больше ненужных калорий. Медики утверждают, что сахарозаменители вредны для здоровых людей и могут стать причиной набора лишнего веса.

МИФ 5. Фреш – это диетический, низкокалорийный продукт

В свежевыжатых соках также есть коварная фруктоза, которая мгновенно всасывается в кровь. Регулярное употребление двух стаканов фруктового фреша в день, по мнению диетологов, на 25% повышает риск ожирения и сахарного диабета! Если вы хотите похудеть, то фреши лучше вообще не употреблять. Пить свежевыжатые соки лучше с утра, например, на завтрак один стаканчик.

МИФ 6. За одну тренировку можно потерять два килограмма жира

За тренировку, как бы мы там ни тренировались и не потели, в первую очередь вместе с потом уходит вода! Поэтому после тренировки вы можете стать легче на 2 килограмма, но они вернутся практически мгновенно.

МИФ 7. Если резко бросить тренировки, мышцы превратятся в жир!

К счастью, этого не происходит: мышцы — это одна ткань, более плотная и компактная по своей структуре, а жир — совсем другая. А вот то, что после прекращения тренировок мышцы становятся дряблыми и вялыми — это факт.

МИФ 8. Чем больше лишнего веса, тем дольше нужно тренироваться

Чем полнее человек, тем больше калорий он теряет. Так, велосипедист весом 55 кг сжигает около 5 ккал в минуту, а весящий 110 кг – 10 ккал.

Больше по теме: Мифы про похудение развеяла Марина Узелкова

МИФ 9. Похудеть только в одном месте своего тела невозможно

На самом деле это не миф, это правда! Неважно, сколько упражнений на определенную часть тела вы будете делать, это физиологически невозможно похудеть только в одной части тела. Кроме того, те части тела, в которых накапливается больше всего жира, обычно худеют в последнюю очередь.

МИФ 10. Если поднимать тяжести в тренажерном зале, можно превратиться в культуриста

Менее 1% женщин и менее 10% мужчин имеют генетическую предрасположенность к природному развитию мышечной массы в результате силовых тренировок. Поэтому качайтесь на здоровье!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ