Ведуча проєкту «Зважені та щасливі»-9 Аніта Луценко розвіяла 10 міфів про здоровий спосіб життя. А чи знали ви, що від фруктів можна погладшати? Виявляється, вони не притупляють почуття голоду, а спотворюють відчуття ситості! Які ж із міфів про здорове харчування правдиві, а які ні, – розповіла Аніта Луценко.

МІФ 1. Їсти після 6 вечора шкідливо!

Сам принцип полягає в тому, щоб не їсти за чотири години до сну. Наприклад, якщо ви сова, працюєте допізна і лягаєте спати о третій годині ранку, ви можете спокійно повечеряти об 11 годині вечора. Якщо ж ви будете вживати їжу за годину або дві, то вона у вашому сонному організмі не перетравиться до кінця, а буде просто гнити.

МІФ 2. Яблука їсти перед сном корисно!

Під час прийому простих вуглеводів (до яких якраз належать фрукти з їхньою фруктозою — натуральним фруктовим цукром) вони підуть в жировий запас! Тому фрукти їсти можна тільки в першій половині дня.

МІФ 3. У свіжих овочах більше вітамінів, ніж у заморожених!

Якщо заморожені фрукти не піддавалися повторному заморожуванню і розморожуванню, правильно зберігалися, то вони не поступаються свіжим овочам. Тобто ви можете влітку набрати свіжої полуниці, заморозити її і взимку вживати без втрати вітамінів.

МІФ 4. Від цукрозамінника не можна погладшати!

Насправді через вживання цукрозамінника дійсно можна погладшати. Вживаючи цукрозамінник, можна легко перевищити дозу і з’їсти ще більше непотрібних калорій. Медики стверджують, що цукрозамінники шкідливі для здорових людей і можуть стати причиною набору зайвої ваги.

МІФ 5. Фреш — це дієтичний, низькокалорійний продукт

У свіжих соках також є підступна фруктоза, яка миттєво всмоктується в кров. Регулярне вживання двох склянок фруктового фрешу в день, на думку дієтологів, на 25% підвищує ризик ожиріння і цукрового діабету! Якщо ви хочете схуднути, то фреші краще взагалі не вживати. Пити свіжовичавлені соки краще зранку.

МІФ 6. За одне тренування можна втратити два кілограми жиру

За тренування, як би ми там не тренувалися і не пітніли, в першу чергу разом з потом йде вода! Тому після тренування ви можете стати легшими на 2 кілограми, але вони повернуться практично миттєво.

МІФ 7. Якщо миттєво покинути тренування, м’язи перетворяться на жир!

На щастя, цього не відбувається: м’язи — це одна тканина, більш щільна і компактна за своєю структурою, а жир — зовсім інша. А ось те, що після припинення тренувань м’язи стають в’ялими і млявими — це факт.

МІФ 8. Чим більше зайвої ваги, тим довше потрібно тренуватися

Чим повніша людина, тим більше калорій вона втрачає. Так, велосипедист вагою 55 кг спалює близько 5 ккал в хвилину, а той, хто важить 110 кг — 10 ккал.

МІФ 9. Схуднути тільки в одному місці свого тіла неможливо

Насправді це не міф, це правда! Неважливо, скільки вправ на певну частину тіла ви будете робити, це фізіологічно неможливо схуднути тільки в одній частині тіла. Крім того, ті частини тіла, в яких накопичується найбільше жиру, зазвичай худнуть в останню чергу.

МІФ 10. Якщо піднімати важке в тренажерному залі, можна перетворитися на культуриста

Менше 1% жінок і менше 10% чоловіків мають генетичну схильність до природного розвитку м’язової маси в результаті силових тренувань. Тому качайтеся на здоров’я!

