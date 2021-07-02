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Морковные закуски с икрой от Евгения Поливоды

02.07.2021

Любая закуска с икрой будет радовать наши вкусовые рецепторы. Секретами приготовления закуски с икрой раскрыл  участник проекта «МастерШеф» Евгений Поливода. Пошаговый рецепт приготовления морковной закуски с икрой читайте в материале.

Морковные закуски с икрой

Ингредиенты:

  • морковь – 1 шт.
  • плавленый сыр – 2 шт.
  • селедка (филе) – 2 шт.
  • крекер – 40 шт.
  • икра – 1 баночка
  • сливочное масло – 100 г

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Приготовление:

  1. Измельчить в блендере плавленый сыр, отварную морковь, филе селедки и сливочное масло.
  2. Поместить полученную смесь в кондитерский мешок.
  3. Фигурно выдавить смесь на крекер.
  4. Сверху произвольно украсить красной икрой.

Приятного аппетита!

Video: Морковные закуски с икрой от Евгения Поливоды

Как вкусно и не дорого приготовить закуску с икрой? Секрет в селедке и морковке, пошаговый рецепт читайте в материале

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