Любая закуска с икрой будет радовать наши вкусовые рецепторы. Секретами приготовления закуски с икрой раскрыл участник проекта «МастерШеф» Евгений Поливода. Пошаговый рецепт приготовления морковной закуски с икрой читайте в материале.

Ингредиенты:

морковь – 1 шт.

плавленый сыр – 2 шт.

селедка (филе) – 2 шт.

крекер – 40 шт.

икра – 1 баночка

сливочное масло – 100 г

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Приготовление:

Измельчить в блендере плавленый сыр, отварную морковь, филе селедки и сливочное масло. Поместить полученную смесь в кондитерский мешок. Фигурно выдавить смесь на крекер. Сверху произвольно украсить красной икрой.

Приятного аппетита!

Video: Морковные закуски с икрой от Евгения Поливоды Как вкусно и не дорого приготовить закуску с икрой? Секрет в селедке и морковке, пошаговый рецепт читайте в материале

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