Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Морквяні закуски з ікрою від Євгена Поливоди

02.07.2021

Будь-яка закуска з ікрою буде радувати наші смакові рецептори. Секретами приготування закуски з ікрою розкрив учасник проекту «МастерШеф» Євген Поливода. Покроковий рецепт приготування морквяної закуски з ікрою читайте в матеріалі.

Морковные закуски с икрой

Інгредієнти:

  • морква – 1 шт.
  • плавлений сир – 2 шт.
  • оселедець (філе) – 2 шт.
  • крекер – 40 шт.
  • ікра – 1 баночка
  • вершкове масло – 100 г

Більше на тему: Економна закуска з червоною ікрою від Ольги Сумської

Приготування:

  1. Подрібнити у блендері плавлений сир, відварну моркву, філе оселедця і вершкове масло.
  2. Помістити отриману суміш в кондитерський мішок.
  3. Фігурно видавити суміш на крекер.
  4. Зверху довільно прикрасити червоною ікрою.

Смачного!

Video: Морквяні закуски з ікрою від Євгена Поливоди

Як смачно і не дорого приготувати закуску з ікрою? Секрет в оселедця і морквині, покроковий рецепт читайте в матеріалі

Читайте нас також у Viber і Telegram  СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send