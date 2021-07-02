Будь-яка закуска з ікрою буде радувати наші смакові рецептори. Секретами приготування закуски з ікрою розкрив учасник проекту «МастерШеф» Євген Поливода. Покроковий рецепт приготування морквяної закуски з ікрою читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

морква – 1 шт.

плавлений сир – 2 шт.

оселедець (філе) – 2 шт.

крекер – 40 шт.

ікра – 1 баночка

вершкове масло – 100 г

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Приготування:

Подрібнити у блендері плавлений сир, відварну моркву, філе оселедця і вершкове масло. Помістити отриману суміш в кондитерський мішок. Фігурно видавити суміш на крекер. Зверху довільно прикрасити червоною ікрою.

Смачного!

Video: Морквяні закуски з ікрою від Євгена Поливоди Як смачно і не дорого приготувати закуску з ікрою? Секрет в оселедця і морквині, покроковий рецепт читайте в матеріалі

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