Будь-яка закуска з ікрою буде радувати наші смакові рецептори. Секретами приготування закуски з ікрою розкрив учасник проекту «МастерШеф» Євген Поливода. Покроковий рецепт приготування морквяної закуски з ікрою читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

Більше на тему: Економна закуска з червоною ікрою від Ольги Сумської



Приготування:

Смачного!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.