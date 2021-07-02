Морквяні закуски з ікрою від Євгена Поливоди
02.07.2021
Будь-яка закуска з ікрою буде радувати наші смакові рецептори. Секретами приготування закуски з ікрою розкрив учасник проекту «МастерШеф» Євген Поливода. Покроковий рецепт приготування морквяної закуски з ікрою читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- морква – 1 шт.
- плавлений сир – 2 шт.
- оселедець (філе) – 2 шт.
- крекер – 40 шт.
- ікра – 1 баночка
- вершкове масло – 100 г
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Приготування:
- Подрібнити у блендері плавлений сир, відварну моркву, філе оселедця і вершкове масло.
- Помістити отриману суміш в кондитерський мішок.
- Фігурно видавити суміш на крекер.
- Зверху довільно прикрасити червоною ікрою.
Смачного!
Video: Морквяні закуски з ікрою від Євгена Поливоди
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