Лето в самом разгаре! Время купить новый купальник и отправиться на пляж, вот только подобрать идеальный, чтобы увеличивал грудь, стройнил и подчеркивал все достоинства, — не так просто. Сдельный купальник — настоящая находка! Как выбрать вариант, который скроет живот и остальные проблемные места, — читайте в нашем материале.

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Купальник для выпирающего живота

Если вашей проблемной зоной является выпирающий животик, то ни в коем случае нельзя выбирать купальник со сборкой на животе или из слишком тонкой ткани. Спасением может стать купальник с широкой контрастной молнией в передней части. Скрыть животик получится и с помощью таких трендов этого лета, как рюши и оборки в районе талии или живота.

Купальник при неярко выраженной талии

Если в купальнике акценты расставлены неправильно, то вы можете казаться бесформенной. Визуально обозначить талию вам поможет шнуровка или плетение по бокам. Тесемочки очень ярко прорисовывают талию, также как и широкая, фигурно вырезанная, полоса спереди. Но, выбирая купальник со шнуровкой, очень важно следить за тем, чтобы она не впивалась в кожу, была не уже 1 см и не перетягивала тело.

Купальник для бесформенной груди

Многие после родов сталкиваются с проблемой обвисшей груди. А в слитном купальнике она выглядит еще и приплюснутой! Чтобы чувствовать себя уверенно на пляже, купите купальник с контрастным запахом. Еще подчеркнуть и приподнять грудь вы можете с помощью пояса, который крепится непосредственно под грудью.

Хорошего отдыха!

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