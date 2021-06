Літо в самому розпалі! Час купити новий купальник і піти на пляж, ось тільки підібрати ідеальний, щоб збільшував груди і підкреслював усі принади, — не так просто. Суцільний купальник — справжня знахідка! Як обрати варіант, який приховає живіт та інші проблемні місця, — читайте в нашому матеріалі.

Якщо вашою проблемною зоною є животик, то в жодному разі не можна обирати купальник із збіркою на животі або з дуже тонкої тканини. Порятунком може стати купальник з широкою контрастною блискавкою в передній частині. Приховати животик ви ще можете за допомогою таких трендів цього літа, як рюші та волани в зоні талії або живота.

Якщо в купальнику акценти розставлені неправильно, то ви можете здаватися безформною. Візуально позначити талію вам допоможе шнурівка або плетіння з боків. Стрічки дуже яскраво підкреслюють талію, також як і широка, фігурно вирізана смуга спереду. Але вибираючи купальник зі шнурівкою, дуже важливо стежити за тим, щоб вона не впиналась у шкіру, була не вужчою 1 см і не перетягувала тіло.

Багато хто після пологів стикається з проблемою обвислих грудей. А в суцільному купальнику вони ще й здаються пласкими! Щоб почуватися впевнено на пляжі, купуйте купальник із контрастним заходом. Ще підкреслити і підняти груди ви можете за допомогою пояса, який кріпиться безпосередньо під грудьми.

