Очищающая маска с персиками
25.06.2021
Жара пересушивает кожу, а вы пытаетесь найти средство, которое поможет ее увлажнить? Увлажняющая маска с персиками очистит, защитит и напитает кожу всем необходимым во время жаркого лета. А делается такая увлажняющая маска всего из 4 ингредиентов. Каких? Узнайте из нашего материала.
Ингредиенты:
- 1 ч. л. кашицы персика (или абрикоса)
- 1 ч. л. кашицы свежего кабачка
- 1 ч. л. миндального (или оливкового) масла
- 2 ч. л. гречневой муки (можно перемолоть гречку в кофемолке)
Приготовление:
- Персик (или несколько абрикосов) очистить от кожицы, удалить косточку.
- Если мякоть мягкая – растолочь в кашицу, если твердая – натереть на терку.
- Отрезать кусочек кабачка – натереть на мелкой терке.
- Соединить все ингредиенты в указанных пропорциях.
- Перемешать, слегка разминая. Должна получиться масса, внешне напоминающая очень густую сметану.
Применение:
Маску наносим на очищенную кожу лица на 10 минут (избегая области глаз и губ). Снимаем влажным ватным диском, остатки смываем прохладной водой. Наносим крем по типу кожи.
Маску делаем 1 раз в 6–7 дней.
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Польза ингредиентов
- Персик освежает кожу, делает ее эластичной, способен активизировать процесс переноса кислорода в ткани кожи, удерживать бесценную влагу в ее клетках.
- Мякоть абрикоса благотворно действует на кожу лица: освежает и омолаживает, делает кожу упругой и эластичной, предохраняет от чрезмерной сухости.
- Кабачок стимулирует обменные процессы в коже, увлажняет и очищает кожные покровы. Поможет избавиться от чрезмерной сухости, омолодить кожу, сделать ее упругой и эластичной.
- Гречневая мука укрепляет кровеносные сосуды и нервную систему, помогает при нарушении обмена веществ, способствует очищению кожи и выводу токсинов.
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