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Очищаюча маска з персиками

25.06.2021

Спека пересушує шкіру, а ви намагаєтеся знайти засіб, який допоможе її зволожити? Зволожуюча маска з персиками очистить, захистить і наситить шкіру всім необхідним під час спекотного літа. А робиться така зволожуюча маска всього з 4 інгредієнтів. Яких? Дізнайтеся з нашого матеріалу.

Інгредієнти:

  • 1 ч. л. кашки персика (або абрикоса)
  • 1 ч. л. кашки свіжого кабачка 1 ч.л.  
  • 1 ч. л. мигдалевої (або оливкової) олії
  • 2 ч. л. гречаного борошна (можна перемолоти гречку в кавомолці)

Приготування:

  1. Персик (або кілька абрикосів) очистити від шкірки, видалити кісточку.  
  2. Якщо м’якоть м’яка – розтовкти в кашку, якщо тверда – натерти на тертку.  
  3. Відрізати шматочок кабачка – натерти на дрібній тертці.  
  4. З’єднати всі інгредієнти в зазначених пропорціях. Перемішати (злегка розминаючи).  
  5. Має вийти маса, що зовні нагадує дуже густу сметану.  

Використання:

Маску наносимо на очищену шкіру обличчя на 10 хвилин (уникаючи області очей і губ). Знімаємо вологим ватним диском, залишки змиваємо прохолодною водою. Наносимо крем за типом шкіри.  

Маску робимо 1 раз на 6-7 днів.

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Користь інгредієнтів:

  1. Персик освіжає шкіру, робить її еластичною, здатний активізувати процес перенесення кисню до тканин шкіри, утримувати безцінну вологу в її клітинах.  
  2. М’якоть абрикоса благотворно діє на шкіру обличчя: освіжає і омолоджує, робить шкіру пружною і еластичною, оберігає від надмірної сухості.  
  3. Кабачок стимулює обмінні процеси в шкірі, зволожує й очищає шкірні покриви.  
  4. Допоможе позбутися від надмірної сухості, омолодити шкіру, зробити її пружною й еластичною.  
  5. Гречана мука зміцнює кровоносні судини та нервову систему, допомагає при порушенні обміну речовин, сприяє очищенню шкіри і виведенню токсинів.

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