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Варенье из ревеня и шампиньонов от Жени Клопотенко

24.06.2021

Самое витаминное время года радует нас многими вкусностями, и одной из них является ревень! Рецепт интересного варенья из ревеня и шампиньонов придумал Женя Клопотенко. Как готовить оригинальное авторское варенье – читайте в материале.

Ингредиенты:

  • Ревень – 700 г
  • Шампиньоны – 100 г
  • Корень имбиря – 50 г
  • Тимьян – 0,5 ч. л.
  • Сахар – 200 г

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Приготовление:

  1. Нарезать стебель ревеня.
  2. Измельчить в блендере корень имбиря и часть ревеня, добавить 100 мл воды и еще раз измельчить.
  3. Довести до кипения пюре, добавить сахар.
  4. Разрезать часть маленьких шампиньонов пополам, а часть — измельчить.
  5. Добавить грибы в пюре.
  6. Добавить остаток ревеня, нарезанный кубиками.
  7. Добавить в смесь листья тимьяна.
  8. Варить 30 минут, помешивая.

Приятного аппетита!

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