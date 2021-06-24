Самое витаминное время года радует нас многими вкусностями, и одной из них является ревень! Рецепт интересного варенья из ревеня и шампиньонов придумал Женя Клопотенко. Как готовить оригинальное авторское варенье – читайте в материале.

Ингредиенты:

Ревень – 700 г

Шампиньоны – 100 г

Корень имбиря – 50 г

Тимьян – 0,5 ч. л.

Сахар – 200 г

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Приготовление:

Нарезать стебель ревеня. Измельчить в блендере корень имбиря и часть ревеня, добавить 100 мл воды и еще раз измельчить. Довести до кипения пюре, добавить сахар. Разрезать часть маленьких шампиньонов пополам, а часть — измельчить. Добавить грибы в пюре. Добавить остаток ревеня, нарезанный кубиками. Добавить в смесь листья тимьяна. Варить 30 минут, помешивая.

Приятного аппетита!

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