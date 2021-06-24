Варенье из ревеня и шампиньонов от Жени Клопотенко
24.06.2021
Самое витаминное время года радует нас многими вкусностями, и одной из них является ревень! Рецепт интересного варенья из ревеня и шампиньонов придумал Женя Клопотенко. Как готовить оригинальное авторское варенье – читайте в материале.
Ингредиенты:
- Ревень – 700 г
- Шампиньоны – 100 г
- Корень имбиря – 50 г
- Тимьян – 0,5 ч. л.
- Сахар – 200 г
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Приготовление:
- Нарезать стебель ревеня.
- Измельчить в блендере корень имбиря и часть ревеня, добавить 100 мл воды и еще раз измельчить.
- Довести до кипения пюре, добавить сахар.
- Разрезать часть маленьких шампиньонов пополам, а часть — измельчить.
- Добавить грибы в пюре.
- Добавить остаток ревеня, нарезанный кубиками.
- Добавить в смесь листья тимьяна.
- Варить 30 минут, помешивая.
Приятного аппетита!
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