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Варення з ревеню і печериць від Жені Клопотенка

24.06.2021

Найвітамінніша пора року тішить нас смакотою, і однією з них є ревінь! Рецепт цікавого варення з ревеню та печериць придумав Женя Клопотенко. Як готувати оригінальне авторське варення – читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

  • Ревінь – 700 г
  • Печериці – 100 г
  • Корінь імбиру – 50 г
  • Чебрець – 0,5 ч. л.
  • Цукор – 200 г

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Приготування:

  1. Нарізати стебло ревеню.
  2. Подрібнити в блендері корінь імбиру та частину ревеню, додати 100 мл води і ще раз подрібнити.
  3. Довести до кипіння пюре, додати цукор.
  4. Розрізати частину маленьких печериць навпіл, а частину – подрібнити.
  5. Додати гриби в пюре та залишок ревеню, нарізаний кубиками.
  6. Додати в суміш листя чебрецю.
  7. Варити 30 хвилин, помішуючи.

Смачного!

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