Варення з ревеню і печериць від Жені Клопотенка
24.06.2021
Найвітамінніша пора року тішить нас смакотою, і однією з них є ревінь! Рецепт цікавого варення з ревеню та печериць придумав Женя Клопотенко. Як готувати оригінальне авторське варення – читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- Ревінь – 700 г
- Печериці – 100 г
- Корінь імбиру – 50 г
- Чебрець – 0,5 ч. л.
- Цукор – 200 г
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Приготування:
- Нарізати стебло ревеню.
- Подрібнити в блендері корінь імбиру та частину ревеню, додати 100 мл води і ще раз подрібнити.
- Довести до кипіння пюре, додати цукор.
- Розрізати частину маленьких печериць навпіл, а частину – подрібнити.
- Додати гриби в пюре та залишок ревеню, нарізаний кубиками.
- Додати в суміш листя чебрецю.
- Варити 30 хвилин, помішуючи.
Смачного!
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