Найвітамінніша пора року тішить нас смакотою, і однією з них є ревінь! Рецепт цікавого варення з ревеню та печериць придумав Женя Клопотенко. Як готувати оригінальне авторське варення – читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

Ревінь – 700 г

Печериці – 100 г

Корінь імбиру – 50 г

Чебрець – 0,5 ч. л.

Цукор – 200 г

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Приготування:

Нарізати стебло ревеню. Подрібнити в блендері корінь імбиру та частину ревеню, додати 100 мл води і ще раз подрібнити. Довести до кипіння пюре, додати цукор. Розрізати частину маленьких печериць навпіл, а частину – подрібнити. Додати гриби в пюре та залишок ревеню, нарізаний кубиками. Додати в суміш листя чебрецю. Варити 30 хвилин, помішуючи.

Смачного!

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