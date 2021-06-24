Природные энергетики: что нужно знать о финиках?

Покупаете финики в надежде получить максимум пользы? Но вам часто попадаются безвкусные, да еще и червивые сухофрукты? Наш эксперт, технолог пищевой промышленности – Андрей Бабаев – рассказал, как по виду определить исключительно качественный продукт. О пользе фиников читайте в нашем материале.

Финики – один из самых полезных и быстрых источников энергии. Поэтому они являются отличным перекусом для спортсменов и людей, которые занимаются тяжелой физической активностью.

Полезные свойства фиников

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Из-за высокого содержания в нем калия они помогают сохранить сердце здоровым. Также финики – отличное тонизирующее и укрепляющее средство, которое помогает восстановить силы после длительной болезни или при переутомлении.

В составе плодов фиников содержатся:

все витамины группы В

железо и фосфор

витамин А

аминокислоты

витамин Е

калий и цинк

Как правильно выбирать финики?

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Лучше покупать финики с косточками, ведь они менее подвергаются обработке и содержать больше полезных веществ для нашего организма. Хранить вкусный плод нужно с плотно закрытой крышкой.

Признаки качественного финка:

Матовый

Без кристалликов сахара

Без трещин на кожице

С косточкой

Упругий

Слегка морщинистый — это говорит о том, что он сушился на солнце

С хвостиком – это значит, что его сорвали с пальмы, и на землю он не падал

И все же, перед едой все равно финики следует промыть или замочить на пару часов в воде. Ведь нам не известно, в каких условиях он хранился. Если вы купили финики на неделю, то храните их в вакууме (в банке) на нижней полке холодильника, чтобы они не натянули на себя влагу и не испортились.

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