Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Природні енергетики: що потрібно знати про фініки?

24.06.2021

Купуєте фініки з надією отримати максимум користі? Але вам часто трапляються несмачні, та ще й червиві сухофрукти? Наш експерт, технолог харчової промисловості – Андрій Бабаєв розповів, як наочно визначити дійсно якісний продукт. Про користь фініків читайте в нашому матеріалі.

Фініки — один з найкорисніших і швидко дієвих джерел енергії. Тому вони є відмінним перекусом для спортсменів і людей, що займаються важкою фізичною активністю.

Корисні властивості фініків

Більше на тему: 10 міфів про здоровий спосіб життя

 Фініки швидко відновлюють сили і вгамовують відчуття голоду. Завдяки високому вмісту харчових волокон, ці сухофрукти покращують роботу шлунку.

Через високий вміст калію вони допомагають зберегти серце здоровим. Також фініки – чудовий тонізуючий та зміцнюючий засіб, що допомагає відновити сили після тривалої хвороби чи перевтоми.

У складі плодів містяться:

  • всі вітаміни групи В
  • залізо і фосфор
  • вітамін А
  • амінокислоти
  • вітамін Е
  • калій та цинк

Як правильно вибирати фініки?

финики

Більше на тему: Як побороти задишку і схуднути? Тренування від Аніти Луценко

Перед тим як вибирати фініки, подивіться на їхній зовнішній вигляд. Плід повинен бути темно-коричневого кольору. Якщо присутні тріщини, то це говорить про швидку сушку в печі. Користі від такого плода не чекайте. Зморщені фініки також краще не брати. Поганий запах — ознака того, що фініки вже довго лежати в магазині або їх недостатньо висушили.

Краще купувати фініки з кісточками, адже вони менш піддаються обробці та містять більше корисних речовин для нашого організму. Зберігати смачний плід потрібно з щільно закритою кришкою.

Ознаки якісного фініка:

  • Матовий
  • Без кристаликів цукру
  • Без тріщин на шкірці
  • З кісточкою
  • Пружний
  • Злегка зморшкуватий – свідчить про те, що він сушився на сонці
  • З хвостиком – означає, що його зірвали з пальми, і на землю він не падав

І все ж, перед їжею все одно фініки слід промити або замочити на декілька годин у воді. Адже нам не відомо, в яких умовах він зберігався. Якщо ви купили фініки на тиждень, то зберігайте їх у вакуумі (в банці) на нижній полиці холодильника, щоб вони не поглинули вологу і не зіпсувалися.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send