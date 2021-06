Природні енергетики: що потрібно знати про фініки?

Купуєте фініки з надією отримати максимум користі? Але вам часто трапляються несмачні, та ще й червиві сухофрукти? Наш експерт, технолог харчової промисловості – Андрій Бабаєв розповів, як наочно визначити дійсно якісний продукт. Про користь фініків читайте в нашому матеріалі.

Фініки — один з найкорисніших і швидко дієвих джерел енергії. Тому вони є відмінним перекусом для спортсменів і людей, що займаються важкою фізичною активністю.

Через високий вміст калію вони допомагають зберегти серце здоровим. Також фініки – чудовий тонізуючий та зміцнюючий засіб, що допомагає відновити сили після тривалої хвороби чи перевтоми.

У складі плодів містяться:

Краще купувати фініки з кісточками, адже вони менш піддаються обробці та містять більше корисних речовин для нашого організму. Зберігати смачний плід потрібно з щільно закритою кришкою.

Ознаки якісного фініка:

І все ж, перед їжею все одно фініки слід промити або замочити на декілька годин у воді. Адже нам не відомо, в яких умовах він зберігався. Якщо ви купили фініки на тиждень, то зберігайте їх у вакуумі (в банці) на нижній полиці холодильника, щоб вони не поглинули вологу і не зіпсувалися.

