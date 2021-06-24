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Клубничный пирог кростата от Елены Фроляк

24.06.2021

Телеведущая Елена Фроляк поделилась своим семейным рецептом летнего пирога с клубникой. Кростата — это изысканное лакомство родом из Италии. Кстати, этот пирог можно сделать не только из клубники, но и из любой сезонной ягоды или фрукта: малины, сливы, персика — в общем, из всего, чего угодно!

вдб

 

Ингредиенты:

  • Мука – 200 г
  • Сахар – 10 г
  • Цедра лимона – 2 ст. л.
  • Сок 1 лимона
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Яблочный сок – 120 мл
  • Щепотка соли
  • Клубника – 500 г
  • Сахар – 80 г
  • Желатин – 10 г
  • Брынза – 250 г
  • Белок яичный – 1 шт.

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Приготовление:

  1. Муку смешать с цедрой лимона, сахаром, оливковым маслом, солью. Перемешать. Влить яблочный сок.
  2. Скатать тесто в шар, завернуть пленкой, отправить в холодильник на 30 минут.
  3. Раскатать тесто, положить в круглую форму, сделать из теста бортики.
  4. Накрыть фольгой, насыпать внутрь крупную соль. Выпекать при температуре 180 градусов около 15 минут.
  5. Замочить желатин в холодной воде на 10 минут.
  6. Мелко нарезать клубнику, оставить 2 шт. для украшения.
  7. Клубнику смешать с сахаром, соком лимона, желатином, перемешать. Добавить нарезанную брынзу.
  8. Взбить яичный белок, ввести в клубничную смесь. Все взбить в блендере.
  9. Влить готовый крем в корзинку из теста.
  10. Поставить в холодильник на 4 часа.
  11. Подавать охлажденным с кусочками клубники.

Video: Клубничный пирог кростата от Елены Фроляк

Пирог с клубникой - рецепт летнего итальянского пирога, в тесто которого добавляют яблочный сок, а в начинку - брынзу. Как приготовить вкусный пирог с клубникой, читайте в материале

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