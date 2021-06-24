Телеведущая Елена Фроляк поделилась своим семейным рецептом летнего пирога с клубникой. Кростата — это изысканное лакомство родом из Италии. Кстати, этот пирог можно сделать не только из клубники, но и из любой сезонной ягоды или фрукта: малины, сливы, персика — в общем, из всего, чего угодно!

Ингредиенты:

Мука – 200 г

Сахар – 10 г

Цедра лимона – 2 ст. л.

Сок 1 лимона

Оливковое масло – 2 ст. л.

Яблочный сок – 120 мл

Щепотка соли

Клубника – 500 г

Сахар – 80 г

Желатин – 10 г

Брынза – 250 г

Белок яичный – 1 шт.

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Приготовление:

Муку смешать с цедрой лимона, сахаром, оливковым маслом, солью. Перемешать. Влить яблочный сок. Скатать тесто в шар, завернуть пленкой, отправить в холодильник на 30 минут. Раскатать тесто , положить в круглую форму , сделать из теста бортики. Накрыть фольгой , насыпать внутрь крупную соль. Выпекать при температуре 180 градусов около 15 минут. желатин в холодной воде на 10 минут. Мелко нарезать клубнику , оставить 2 шт. для украшения. Клубнику смешать с сахаром , соком лимона , желатином , перемешать. Добавить нарезанную брынзу. Взбить яичный белок , ввести в клубничную смесь. Все взбить в блендере. Влить готовый крем в корзинку из теста. Поставить в холодильник на 4 часа. Подавать охлажденным с кусочками клубники.



Video: Клубничный пирог кростата от Елены Фроляк Пирог с клубникой - рецепт летнего итальянского пирога, в тесто которого добавляют яблочный сок, а в начинку - брынзу. Как приготовить вкусный пирог с клубникой, читайте в материале

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