Полуничний пиріг кростата від Олени Фроляк
24.06.2021
Телеведуча Олена Фроляк поділилася своїм сімейним рецептом літнього пирога з полуницею. Кростата — це вишуканий десерт, який походить з Італії. До речі, цей пиріг можна зробити не тільки з полуниці, а й із будь-якої сезонної ягоди або фрукта: малини, сливи, персика — із чого завгодно!
Інгредієнти:
- Борошно — 200 г
- Цукор — 10 г
- Цедра лимона — 2 ст. л.
- Сік 1 лимона
- Оливкова олія — 2 ст. л.
- Яблучний сік — 120 мл
- Дрібка солі
- Полуниця — 500 г
- Цукор — 80 г
- Желатин — 10 г
- Бринза — 250 г
- Білок яєчний — 1 шт.
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Приготування:
- Борошно змішати з цедрою лимона, цукром, оливковою олією, сіллю. Перемішати. Влити яблучний сік.
- Скачати тісто в кулю, загорнути плівкою, відправити в холодильник на 30 хвилин.
- Розкачати тісто, покласти в круглу форму, зробити з тіста бортики.
- Накрити фольгою, насипати всередину сіль великого помолу. Випікати за температури 180 градусів приблизно 15 хвилин.
- Замочити желатин у холодній воді на 10 хвилин.
- Дрібно нарізати полуницю, залишити 2 шт. для прикрашання.
- Полуницю змішати з цукром, соком лимона, желатином, перемішати. Додати нарізану бринзу.
- Збити яєчний білок, ввести в полуничну суміш. Усе збити в блендері.
- Влити готовий крем у кошик з тіста.
- Поставити в холодильник на 4 години.
- Подавати охолодженим зі шматочками полуниці.
Video: Полуничний пиріг кростата від Олени Фроляк
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