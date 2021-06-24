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Полуничний пиріг кростата від Олени Фроляк

24.06.2021

Телеведуча Олена Фроляк поділилася своїм сімейним рецептом літнього пирога з полуницею. Кростата — це вишуканий десерт, який походить з Італії. До речі, цей пиріг можна зробити не тільки з полуниці, а й із будь-якої сезонної ягоди або фрукта: малини, сливи, персика — із чого завгодно!

вдб

 

Інгредієнти:

  • Борошно — 200 г
  • Цукор — 10 г
  • Цедра лимона — 2 ст. л.
  • Сік 1 лимона
  • Оливкова олія — 2 ст. л.
  • Яблучний сік — 120 мл
  • Дрібка солі
  • Полуниця — 500 г
  • Цукор — 80 г
  • Желатин — 10 г
  • Бринза — 250 г
  • Білок яєчний — 1 шт.

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Приготування:

  1. Борошно змішати з цедрою лимона, цукром, оливковою олією, сіллю. Перемішати. Влити яблучний сік.
  2. Скачати тісто в кулю, загорнути плівкою, відправити в холодильник на 30 хвилин.
  3. Розкачати тісто, покласти в круглу форму, зробити з тіста бортики.
  4. Накрити фольгою, насипати всередину сіль великого помолу. Випікати за температури 180 градусів приблизно 15 хвилин.
  5. Замочити желатин у холодній воді на 10 хвилин.
  6. Дрібно нарізати полуницю, залишити 2 шт. для прикрашання.
  7. Полуницю змішати з цукром, соком лимона, желатином, перемішати. Додати нарізану бринзу.
  8. Збити яєчний білок, ввести в полуничну суміш. Усе збити в блендері.
  9. Влити готовий крем у кошик з тіста.
  10. Поставити в холодильник на 4 години.
  11. Подавати охолодженим зі шматочками полуниці.

Video: Полуничний пиріг кростата від Олени Фроляк

Пиріг з полуницею - рецепт літнього італійського пирога, в тісто якого додають яблучний сік, а в начинку - бринзу. Як приготувати смачний пиріг з полуницею, читайте в матеріалі

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