Творожный торт без выпекания с черникой
22.06.2021
Не знаете, что приготовить из черники? Предлагаем рецепт творожного торта с черникой без выпекания. Эта ягода – одна из самых полезных в наших широтах. А кулинарный эксперт Татьяна Литвинова знает, как приготовить черничный торт без выпекания, чтобы сохранить всю пользу от ягоды. Читайте пошаговый рецепт творожного торта с черникой.
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Ингредиенты:
- Песочное печенье – 200 г
- Сливочное масло – 100 г
- Сметана – 500 г
- Творог – 750 г
- Сахар – 250 г
- Сливки – 200 г
- Желатин – 2 ст. л.
- Черника – 200 г
- Мята – для украшения
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Приготовление:
- Печенье размолоть в крошку, смешать с растопленным сливочным маслом и утрамбовать по дну разъемной формы. Поставить в холодильник на 15–20 минут.
- Творог взбить в однородную массу с сахаром и частью сметаны.
- Замоченный в воде желатин растворить в горячих сливках. Добавить его в творожную массу.
- Разделить творожную массу на две части. Одна должна быть на четверть меньше второй. В меньшую часть добавить чернику и взбить. В большую часть влить оставшуюся сметану.
- Выложить массу по принципу пирога-«зебры»: поочередно по 4–6 столовых ложек то белой, то черничной начинки.
- Сделать рисунок «паутинка» с помощью кулинарной палочки.
- Торт отправить в холодильник до застывания на 3–4 часа.
- Украсить листиками мяты.
Приятного аппетита!
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Video: Творожный торт без выпекания с черникой
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