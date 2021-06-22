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Сирний торт без випікання з чорницею

22.06.2021

Не знаєте, що приготувати з чорниці? Пропонуємо рецепт сирного торта з чорницею без випікання. Ця ягода – одна з найкорисніших у наших широтах. А кулінарний експерт Тетяна Литвинова знає, як приготувати чорничний торт без випікання, щоб зберегти всю користь від ягоди. Читайте покроковий рецепт сирного торта з чорницею.

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Інгредієнти:

  • Пісочне печиво – 200 г
  • Вершкове масло – 100 г
  • Сметана – 500 г
  • Сир – 750 г
  • Цукор – 250 г
  • Вершки – 200 г
  • Желатин – 2 ст. л.
  • Чорниця – 200 г
  • М’ята – для прикрашання

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Приготування:

  1. Печиво розмолоти в крихту, змішати з розтопленим вершковим маслом і утрамбувати по дну рознімної форми. Поставити в холодильник на 1520 хвилин.
  2. Сир збити в однорідну масу з цукром і частиною сметани.
  3. Замочений у воді желатин розчинити в гарячих вершках. Додати його в сирну масу.
  4. Розділити сирну масу на дві частини. Одна має бути на чверть менша за іншу. У меншу частину додати чорницю і збити. У більшу частину влити сметану.
  5. Викласти масу за принципом «зебри»: по черзі по 46 столових ложок то білої, то чорничної начинки.
  6. Зробити малюнок «павутинка» за допомогою кулінарної палички.
  7. Торт відправити в холодильник до застигання на 34 години.
  8. Прикрасити листочками м’яти.

Смачного!

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Video: Сирний торт без випікання з чорницею

Сирний торт без випікання: рецепт з чорницею, який не потрібно випікати в духовці. Як приготувати смачний сирний торт без випічки - читайте в рецепті

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