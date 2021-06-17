Печенье с предсказанием: рецепт пошагово
17.06.2021
Хотите устроить родным сюрприз? Станьте для них посланником судьбы – приготовьте печенье с предсказанием. Пророчества и пожелания напишите на небольших кусочках бумаги, а мы научим вас, как приготовить и правильно свернуть печенье. Читайте пошаговый рецепт печенья с предсказанием в материале.
Ингредиенты:
- Белки – 2 шт.
- Масло подсолнечное – 2 ст. л.
- Мука пшеничная – ½ стакана
- Сахар – ½ стакана
- Вода – 3 ст. л.
- Соль – щепотка
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Приготовление:
- Разогреть духовку до максимума.
- Белки хорошо взбить венчиком, добавить щепотку соли и взбивать, пока смесь не станет пениться.
- Добавить сахар и взбивать, пока белок не загустеет.
- Просеять муку и добавить масло, осторожно перемешать лопаткой до однородности.
- Добавить 3 ст. л. воды комнатной температуры, по желанию можно добавить ваниль. Консистенция должна напоминать густую сметану.
- На пергаменте нарисовать кружочки, обведя стакан карандашом, расстояние между ними должно быть не менее 2 см, чтобы будущие печенья не слиплись. Выложить на кружочки тесто толщиной 0,5 см.
- Поставить в разогретую духовку и выпекать печенье до готовности 3–4 мин.
- Пока печенье горячее, следует быстро снимать его лопаткой по одному и заворачивать.
- В центр круга положить записку, сложить его пополам, а затем согнуть печенье о стакан и положить в небольшую чашечку, чтобы оно держало форму, пока остывает.
Смотрите подробности приготовления печенья с предсказаниями на видео прямо сейчас:
Video: Печенье с предсказанием: рецепт пошагово
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