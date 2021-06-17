Хочете влаштувати рідним сюрприз? Станьте для них посланцем долі – приготуйте печиво з пророцтвом. Пророцтва та побажання напишіть на невеличких клаптиках паперу, а ми навчимо вас, як приготувати печиво. Читайте покроковий рецепт печива з пророцтвом у матеріалі.

Інгредієнти:

Білки – 2 шт.

Олія – 2 ст. л.

Борошно пшеничне – ½ склянки

Цукор – ½ склянки

Вода – 3 ст. л.

Сіль – дрібка

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Приготування:

Розігріти духовку до максимуму. Білок добре збити вінчиком. Додати дрібку солі та збивати, поки суміш не стане пінитися. Додати цукор і збивати, поки білок не загусне. Просіяти борошно й додати олію, обережно перемішати лопаткою до однорідності. Додати 3 ст. л. води кімнатної температури, за бажанням можна додати ваніль. Консистенція має нагадувати густу сметану. На пергаменті накреслити кружальця, обвівши склянку олівцем. Це потрібно для того, щоб наші печива не злиплися. Відстань між кружальцями – не менше 2 см. Викласти на кружальця тісто завтовшки 0,5 см. Поставити в розігріту духовку та випікати печиво до готовності 3–4 хв. Поки печиво гаряче, треба швиденько знімати його лопаткою та згортати. На середину круга покласти записку, скласти тісто навпіл, зігнути печиво об склянку і покласти в чашечку з маленьким денцем, щоб воно тримало надану форму, поки холоне.

Докладніше рецепт приготування печива з пророцтвом дивіться на відео просто зараз:

Video: Печиво з пророцтвом: рецепт покроково Читайте рецепт приготування печива з передбаченнями в матеріалі

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