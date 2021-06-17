Печиво з пророцтвом: рецепт покроково
17.06.2021
Хочете влаштувати рідним сюрприз? Станьте для них посланцем долі – приготуйте печиво з пророцтвом. Пророцтва та побажання напишіть на невеличких клаптиках паперу, а ми навчимо вас, як приготувати печиво. Читайте покроковий рецепт печива з пророцтвом у матеріалі.
Інгредієнти:
- Білки – 2 шт.
- Олія – 2 ст. л.
- Борошно пшеничне – ½ склянки
- Цукор – ½ склянки
- Вода – 3 ст. л.
- Сіль – дрібка
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Приготування:
- Розігріти духовку до максимуму.
- Білок добре збити вінчиком. Додати дрібку солі та збивати, поки суміш не стане пінитися.
- Додати цукор і збивати, поки білок не загусне.
- Просіяти борошно й додати олію, обережно перемішати лопаткою до однорідності.
- Додати 3 ст. л. води кімнатної температури, за бажанням можна додати ваніль. Консистенція має нагадувати густу сметану.
- На пергаменті накреслити кружальця, обвівши склянку олівцем. Це потрібно для того, щоб наші печива не злиплися. Відстань між кружальцями – не менше 2 см. Викласти на кружальця тісто завтовшки 0,5 см.
- Поставити в розігріту духовку та випікати печиво до готовності 3–4 хв.
- Поки печиво гаряче, треба швиденько знімати його лопаткою та згортати.
- На середину круга покласти записку, скласти тісто навпіл, зігнути печиво об склянку і покласти в чашечку з маленьким денцем, щоб воно тримало надану форму, поки холоне.
Докладніше рецепт приготування печива з пророцтвом дивіться на відео просто зараз:
Video: Печиво з пророцтвом: рецепт покроково
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