Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Как приготовить говядину с вишней: рецепт пошагово

17.06.2021

Вы пробовали когда-нибудь говядину с вишней? Вкус нежнейшего мяса с соусом на основе вишни забыть невозможно. Блюдо, приготовленное так, отличается и ароматом, и вкусом. Подробный рецепт говядины с вишней – в материале.

Ингредиенты:

  • Говядина – 500 г
  • Вишня – 100 г
  • Крахмал – 1 ст. л.
  • Черный перец (горошком) – 5 шт.
  • Лавровый лист – 3 шт.
  • Розмарин – 2 вет.
  • Соль

Для соуса:

  • Вишня – 50 г
  • Тимьян – 0,5 ч. л.
  • Лавровый лист – 3 шт.
  • Черный перец (горошек) – 3 шт.
  • Соль, сахар – по вкусу
  • Бальзамический уксус – 2 ст. л.
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Лимонный сок – 1 ст. л.
  • Имбирь – 3 слайса
  • Перец чили – 0,5 шт.

Для маринада вишни:

  • Коньяк – 3 ст. л.
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Перец чили – 1 шт.

Больше по теме: Кабачки консервированные по-корейски, по-татарски, по-неаполитански

Приготовление:

  1. Замариновать вишню, смешав коньяк с сахаром и перцем чили. Оставить на час.
  2. Мясо нарезать слайсами по 1,5 см поперек волокон.
  3. Отбить мясо через пищевую пленку.
  4. Замариновать отбитое мясо в специях, оставить на час.
  5. Мясо очистить от специй, поместить на фольгу.
  6. Маринованую вишню смешать с крахмалом, выложить на мясо.
  7. Завернуть рулетом мясо и обернуть фольгой.
  8. Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 50 минут.
  9. Достать из духовки и дать 10 минут полежать в фольге.
  10. Все ингредиенты для соуса взбить в блендере.
  11. Перед подачей рулет нарезать, полить соусом, украсить розмарином.

Приятного аппетита!

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить