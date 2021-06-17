Как приготовить говядину с вишней: рецепт пошагово
17.06.2021
Вы пробовали когда-нибудь говядину с вишней? Вкус нежнейшего мяса с соусом на основе вишни забыть невозможно. Блюдо, приготовленное так, отличается и ароматом, и вкусом. Подробный рецепт говядины с вишней – в материале.
Ингредиенты:
- Говядина – 500 г
- Вишня – 100 г
- Крахмал – 1 ст. л.
- Черный перец (горошком) – 5 шт.
- Лавровый лист – 3 шт.
- Розмарин – 2 вет.
- Соль
Для соуса:
- Вишня – 50 г
- Тимьян – 0,5 ч. л.
- Лавровый лист – 3 шт.
- Черный перец (горошек) – 3 шт.
- Соль, сахар – по вкусу
- Бальзамический уксус – 2 ст. л.
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Лимонный сок – 1 ст. л.
- Имбирь – 3 слайса
- Перец чили – 0,5 шт.
Для маринада вишни:
- Коньяк – 3 ст. л.
- Сахар – 2 ст. л.
- Перец чили – 1 шт.
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Приготовление:
- Замариновать вишню, смешав коньяк с сахаром и перцем чили. Оставить на час.
- Мясо нарезать слайсами по 1,5 см поперек волокон.
- Отбить мясо через пищевую пленку.
- Замариновать отбитое мясо в специях, оставить на час.
- Мясо очистить от специй, поместить на фольгу.
- Маринованую вишню смешать с крахмалом, выложить на мясо.
- Завернуть рулетом мясо и обернуть фольгой.
- Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 50 минут.
- Достать из духовки и дать 10 минут полежать в фольге.
- Все ингредиенты для соуса взбить в блендере.
- Перед подачей рулет нарезать, полить соусом, украсить розмарином.
Приятного аппетита!
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