Вы пробовали когда-нибудь говядину с вишней? Вкус нежнейшего мяса с соусом на основе вишни забыть невозможно. Блюдо, приготовленное так, отличается и ароматом, и вкусом. Подробный рецепт говядины с вишней – в материале.

Ингредиенты:

Говядина – 500 г

Вишня – 100 г

Крахмал – 1 ст. л.

Черный перец (горошком) – 5 шт.

Лавровый лист – 3 шт.

Розмарин – 2 вет.

Соль

Для соуса:

Вишня – 50 г

Тимьян – 0,5 ч. л.

Лавровый лист – 3 шт.

Черный перец (горошек) – 3 шт.

Соль, сахар – по вкусу

Бальзамический уксус – 2 ст. л.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Лимонный сок – 1 ст. л.

Имбирь – 3 слайса

Перец чили – 0,5 шт.

Для маринада вишни:

Коньяк – 3 ст. л.

Сахар – 2 ст. л.

Перец чили – 1 шт.

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Приготовление:

Замариновать вишню, смешав коньяк с сахаром и перцем чили. Оставить на час. Мясо нарезать слайсами по 1,5 см поперек волокон. Отбить мясо через пищевую пленку. Замариновать отбитое мясо в специях, оставить на час. Мясо очистить от специй, поместить на фольгу. Маринованую вишню смешать с крахмалом, выложить на мясо. Завернуть рулетом мясо и обернуть фольгой. Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 50 минут. Достать из духовки и дать 10 минут полежать в фольге. Все ингредиенты для соуса взбить в блендере. Перед подачей рулет нарезать, полить соусом, украсить розмарином.

Приятного аппетита!

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