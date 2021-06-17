Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Як приготувати яловичину з вишнею: рецепт покроково

17.06.2021

Ви куштували коли-небудь яловичину з вишнею? Смак найніжнішого м’яса з соусом на основі вишні забути неможливо. Страва, приготована так, відрізняється і ароматом, і смаком. Докладний рецепт яловичини з вишнею — в матеріалі.  

Інгредієнти:

  • Яловичина — 500 г
  • Вишня — 100 г
  • Крохмаль — 1 ст.  л.
  • Чорний перець (горошком) — 5 шт.
  • Лавровий лист — 3 шт.  
  • Розмарин — 2 гілочки
  • Сіль

Для соусу:

  • Вишня — 50 г
  • Чебрець — 0,5 ч. л.  
  • Лавровий листок — 3 шт.  
  • Чорний перець (горошок) — 3 шт.  
  • Сіль, цукор — за смаком
  • Бальзамічний оцет — 2 ст. л.
  • Оливкова олія — ​​2 ст. л.
  • Лимонний сік — 1 ст. л.
  • Імбир — 3 слайси
  • Перець чилі — 0,5 шт.  

Для маринування вишні:

  • Коньяк — 3 ст. л.
  • Цукор — 2 ст. л.
  • Перець чилі — 1 шт.

Більше на тему: Кабачки консервовані по-корейськи, по-татарськи, по-неаполітанські

Приготування:

  1. Замаринувати вишню, змішавши коньяк із цукром і перцем чилі. Залишити на годину.  
  2. М’ясо нарізати слайсами по 1,5 см упоперек волокон.  
  3. Відбити м’ясо через харчову плівку.  
  4. Замаринувати відбите м’ясо в спеціях, залишити на годину.  
  5. М’ясо очистити від спецій, помістити на фольгу.  
  6. Мариновану вишню змішати з крохмалем, помістити на м’ясо.  
  7. Згорнути м’ясо рулетом та обгорнути фольгою.  
  8. Відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 50 хвилин.  
  9. Дістати з духовки і дати 10 хвилин полежати в фользі.  
  10. Всі інгредієнти для соусу збити в блендері.  
  11. Перед подачею рулет порізати, полити соусом, прикрасити розмарином.  

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send