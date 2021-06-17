Як приготувати яловичину з вишнею: рецепт покроково
17.06.2021
Ви куштували коли-небудь яловичину з вишнею? Смак найніжнішого м’яса з соусом на основі вишні забути неможливо. Страва, приготована так, відрізняється і ароматом, і смаком. Докладний рецепт яловичини з вишнею — в матеріалі.
Інгредієнти:
- Яловичина — 500 г
- Вишня — 100 г
- Крохмаль — 1 ст. л.
- Чорний перець (горошком) — 5 шт.
- Лавровий лист — 3 шт.
- Розмарин — 2 гілочки
- Сіль
Для соусу:
- Вишня — 50 г
- Чебрець — 0,5 ч. л.
- Лавровий листок — 3 шт.
- Чорний перець (горошок) — 3 шт.
- Сіль, цукор — за смаком
- Бальзамічний оцет — 2 ст. л.
- Оливкова олія — 2 ст. л.
- Лимонний сік — 1 ст. л.
- Імбир — 3 слайси
- Перець чилі — 0,5 шт.
Для маринування вишні:
- Коньяк — 3 ст. л.
- Цукор — 2 ст. л.
- Перець чилі — 1 шт.
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Приготування:
- Замаринувати вишню, змішавши коньяк із цукром і перцем чилі. Залишити на годину.
- М’ясо нарізати слайсами по 1,5 см упоперек волокон.
- Відбити м’ясо через харчову плівку.
- Замаринувати відбите м’ясо в спеціях, залишити на годину.
- М’ясо очистити від спецій, помістити на фольгу.
- Мариновану вишню змішати з крохмалем, помістити на м’ясо.
- Згорнути м’ясо рулетом та обгорнути фольгою.
- Відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 50 хвилин.
- Дістати з духовки і дати 10 хвилин полежати в фользі.
- Всі інгредієнти для соусу збити в блендері.
- Перед подачею рулет порізати, полити соусом, прикрасити розмарином.
Смачного!
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