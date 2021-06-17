Завтрак может вас поразить, если он будет приготовлен из лосося, грибов и шпината! Вкусно начинать свое утро можно и нужно. Бюджетный рецепт запеканки из лосося от украинского актера Виталия Борисюка читайте в материале.

Ингредиенты:

брюшки лосося – 300 г

грибной бульон – 200 мл

грибы – 100 г

шпинат – 200 г

замороженный зеленый горошек – 200 г

мука – 1 ст.

яйцо – 1 шт.

молоко – 1/3 ст.

соль, перец – по вкусу

свежий тимьян – 1/4 ч. л.

зерна горчицы – 1/4 ч. л.

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Приготовление:

Брюшки лосося нарезать на одинаковые небольшие кусочки и выложить равномерным слоем на пергамент для запекания, оставив свободные края. Залить в кастрюлю грибной бульон, добавить шпинат, размороженный зеленый горошек, тимьян, перец чили, щепотку соли. Довести до кипения и снять с огня. В миске смешать муку, нарезанный кубиками болгарский перец, сухую горчицу, яйцо и молоко до получения однородной массы. В форму с лососем вылить грибной бульон. Затем поверх равномерно выложить мучную массу. Завернуть края пергамента, связать их ниткой. Запекать 25 минут в духовке, предварительно прогретой до 180–200 градусов.

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Video: Диетическая запеканка из лосося от Виталия Борисюка Завтрак может вас поразить, если он будет приготовлен из лосося, грибов и шпината! Бюджетный рецепт запеканки из лосося от украинского актера Виталия Борисюка читайте в материале

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