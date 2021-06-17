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Диетическая запеканка из лосося от Виталия Борисюка

17.06.2021

Завтрак может вас поразить, если он будет приготовлен из лосося, грибов и шпината! Вкусно начинать свое утро можно и нужно. Бюджетный рецепт запеканки из лосося от украинского актера Виталия Борисюка читайте в материале. 

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Ингредиенты:

  • брюшки лосося – 300 г
  • грибной бульон – 200 мл
  • грибы – 100 г
  • шпинат – 200 г
  • замороженный зеленый горошек – 200 г
  • мука – 1 ст.
  • яйцо – 1 шт.
  • молоко – 1/3 ст.
  • соль, перец – по вкусу
  • свежий тимьян – 1/4 ч. л.
  • зерна горчицы – 1/4 ч. л.

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Приготовление:

  1. Брюшки лосося нарезать на одинаковые небольшие кусочки и выложить равномерным слоем на пергамент для запекания, оставив свободные края.
  2. Залить в кастрюлю грибной бульон, добавить шпинат, размороженный зеленый горошек, тимьян, перец чили, щепотку соли.
  3. Довести до кипения и снять с огня.
  4. В миске смешать муку, нарезанный кубиками болгарский перец, сухую горчицу, яйцо и молоко до получения однородной массы.
  5. В форму с лососем вылить грибной бульон.
  6. Затем поверх равномерно выложить мучную массу. Завернуть края пергамента, связать их ниткой.
  7. Запекать 25 минут в духовке, предварительно прогретой до 180–200 градусов.

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Video: Диетическая запеканка из лосося от Виталия Борисюка

Завтрак может вас поразить, если он будет приготовлен из лосося, грибов и шпината! Бюджетный рецепт запеканки из лосося от украинского актера Виталия Борисюка читайте в материале

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