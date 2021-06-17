Дієтична запіканка з лосося від Віталія Борисюка
17.06.2021
Сніданок може вас вразити, якщо він буде приготований з лосося, грибів та шпинату! Смачно починати свій ранок можливо та потрібно. Бюджетний рецепт запіканки з лосося від українського актора Віталія Борисюка читайте у матеріалі.
Інгредієнти:
- черевця лосося – 300 г
- грибний бульйон – 200 мл
- гриби – 100 г
- шпинат – 200 г
- заморожений зелений горошок – 200 г
- борошно – 1 скл.
- яйце – 1 шт.
- молоко – 1/3 скл.
- сіль, перець – до смаку
- свіжий чебрець – 1/4 ч. л.
- зерна гірчиці – 1/4 ч. л.
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Приготування:
- Черевця лосося нарізати на однакові невеликі шматочки і викласти рівномірним шаром на пергамент для запікання, залишивши вільні краї.
- Залити в каструлю грибний бульйон, додати шпинат, розморожений зелений горошок, чебрець, перець чилі, дрібку солі.
- Довести до кипіння і зняти з вогню.
- У мисці змішати борошно, нарізаний кубиками болгарський перець, суху гірчицю, яйце і молоко до отримання однорідної маси.
- У форму з лососем вилити грибний бульйон.
- Потім поверх рівномірно викласти борошняну масу. Загорнути краї пергаменту, зв’язати їх ниткою.
- Запікати 25 хвилин у духовці, попередньо прогрітій до 180–200 градусів.
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Video: Дієтична запіканка з лосося від Віталія Борисюка
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