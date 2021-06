Сніданок може вас вразити, якщо він буде приготований з лосося, грибів та шпинату! Смачно починати свій ранок можливо та потрібно. Бюджетний рецепт запіканки з лосося від українського актора Віталія Борисюка читайте у матеріалі.

Інгредієнти:

Більше на тему: Рулет з кропиви і кульбаби – рецепт Ольги Сумської

Приготування:

Більше на тему: Як вибрати червону рибу

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.