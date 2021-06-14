Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Маска из алоэ от прыщей: готовим в домашних условиях

14.06.2021

Косметолог Ольга Метельская показала, как сделать маску из алоэ от прыщей в домашних условиях. Для закрепления эффекта она порекомендовала также лосьон из алоэ. Как приготовить маску и лосьон из алоэ, читайте в материале.

vlcsnap-2017-05-24-20h48m28s219

Маска из алоэ от прыщей

  • Голубая глина – 1 ч. л.
  • Сок алоэ – 1 ч. л.
  • Настойка календулы – 0,5 ч. л.
  • Масло виноградных косточек – 1 ч. л
  • Эфирное масло эвкалипта или чайного дерева – 3–4 капли
  • Вода – 1 ч. л. (если маска слишком густая)

Смешать глину с соком алоэ, выдавленным из листика через чеснокодавилку (если сок алоэ древовидного, разбавить водой 1:1). Добавить настойку календулы. В базовое масло (виноградных косточек) добавить несколько капель эфирного. Перемешать.

Нанести на лицо, избегая губ и кожи вокруг глаз, на 10 минут. Смывать теплой водой. Эффективнее маска из алоэ для лица от прыщей работает утром – с 08:00 до 12:00. Наносить 1–2 раза в неделю.

Больше по теме: Маска для волос от секущихся кончиков из алоэ

Лосьон из алоэ

  • Сок алоэ – 2 ст. л.
  • Сухая ромашка – 1 ч. л. с горкой
  • Сухой зверобой – 1 ч. л.
  • Кипяток – 200 мл
  • Спиртовая настойка горькой полыни – 25 мл
  • Яблочный уксус – 1 ч. л.

Приготовить настой из сухой ромашки и зверобоя: травы залить кипятом, подержать на паровой бане 5 минут, затем настаивать 40 минут, процедить.

В процеженный отвар добавить настойку горькой полыни, яблочный уксус и сок алоэ.

Хранить в холодильнике не более двух недель. Использовать лосьон два раза в день. Перед нанесением дождаться, пока смоченный лосьоном ватный диск прогреется до комнатной температуры.

Больше по теме: Маски для лица из клубники: рецепты

Video: Маска из алоэ от прыщей: готовим в домашних условиях

Как сделать маску из алоэ от прыщей в домашних условиях? Читайте материал, и вы узнаете рецепт маски из алоэ от косметолога Ольги Метельской

Читайте нас также в Viber Все буде добре

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить