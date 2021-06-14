Маска из алоэ от прыщей: готовим в домашних условиях
Косметолог Ольга Метельская показала, как сделать маску из алоэ от прыщей в домашних условиях. Для закрепления эффекта она порекомендовала также лосьон из алоэ. Как приготовить маску и лосьон из алоэ, читайте в материале.
Маска из алоэ от прыщей
- Голубая глина – 1 ч. л.
- Сок алоэ – 1 ч. л.
- Настойка календулы – 0,5 ч. л.
- Масло виноградных косточек – 1 ч. л
- Эфирное масло эвкалипта или чайного дерева – 3–4 капли
- Вода – 1 ч. л. (если маска слишком густая)
Смешать глину с соком алоэ, выдавленным из листика через чеснокодавилку (если сок алоэ древовидного, разбавить водой 1:1). Добавить настойку календулы. В базовое масло (виноградных косточек) добавить несколько капель эфирного. Перемешать.
Нанести на лицо, избегая губ и кожи вокруг глаз, на 10 минут. Смывать теплой водой. Эффективнее маска из алоэ для лица от прыщей работает утром – с 08:00 до 12:00. Наносить 1–2 раза в неделю.
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Лосьон из алоэ
- Сок алоэ – 2 ст. л.
- Сухая ромашка – 1 ч. л. с горкой
- Сухой зверобой – 1 ч. л.
- Кипяток – 200 мл
- Спиртовая настойка горькой полыни – 25 мл
- Яблочный уксус – 1 ч. л.
Приготовить настой из сухой ромашки и зверобоя: травы залить кипятом, подержать на паровой бане 5 минут, затем настаивать 40 минут, процедить.
В процеженный отвар добавить настойку горькой полыни, яблочный уксус и сок алоэ.
Хранить в холодильнике не более двух недель. Использовать лосьон два раза в день. Перед нанесением дождаться, пока смоченный лосьоном ватный диск прогреется до комнатной температуры.
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