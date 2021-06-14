Маска з алое від прищів: готуємо в домашніх умовах
Косметолог Ольга Метельська показала, як зробити маску з алое від прищів у домашніх умовах. Для закріплення ефекту вона порекомендувала також лосьйон з алое. Як приготувати маску та лосьйон з алое, читайте в нашому матеріалі.
Маска з алое від прищів
- Блакитна глина – 1 ч. л.
- Сік алое – 1 ч. л .
- Настоянка календули – 0,5 ч. л.
- Олія виноградних кісточок – 1 ч. л.
- Ефірна олія евкаліпта або чайного дерева – 3–4 краплі
- Вода – 1 ч. л. (якщо маска занадто густа)
Змішати глину з соком алое, вичавленим із листочка через часничницю (якщо сік алое деревовидного, розбавити водою 1:1). Додати настоянку календули. У базову олію (виноградних кісточок) додати кілька крапель ефірної. Перемішати.
Нанести на обличчя, оминаючи губи і шкіру навколо очей, на 10 хвилин. Найефективніше маска з алое для обличчя від прищів працює вранці – з 08:00 до 12:00. Наносити 1–2 рази на тиждень.
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Лосьйон з алое
- Сік алое – 2 ст. л.
- Суха ромашка – 1 ч. л. з гіркою
- Сухий звіробій – 1 ч. л.
- Окріп – 200 мл
- Спиртова настоянка гіркого полину – 25 мл
- Яблучний оцет – 1 ч. л.
Приготувати настій із сухої ромашки і звіробою: трави залити окропом, потримати на паровій бані 5 хвилин, потім настоювати 40 хвилин, процідити.
У проціджений відвар додати настоянку гіркого полину, яблучний оцет і сік алое.
Зберігати в холодильнику не більше двох тижнів. Використовувати лосьйон двічі на день. Перед нанесенням дочекатися, поки змочений лосьйоном ватний диск прогріється до кімнатної температури.
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Video: Маска з алое від прищів: готуємо в домашніх умовах
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