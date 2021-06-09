Десерт «Горячая черешня» от повара Марины Шевченко
09.06.2021
Необычный десерт «Горячая черешня» – лакомство, которое должен попробовать каждый. Особенно сейчас, когда ягодный сезон в самом разгаре. Участница «МастерШеф» Марина Шевченко делится с вами простым рецептом десерта «Горячая черешня».
Ингредиенты (на 4 порции):
- Сахар –1/2 ст.
- Черешня – 500 г
- Масло сливочное – 60 г
- Мюсли (овсяные хлопья) – 200 г
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Приготовление:
- Черешню хорошо промыть, удалить косточки.
- Ягоды выложить в огнеупорную форму для выпекания, посыпать сахаром и дать пустить сок.
- В небольшой миске тщательно перемешать мюсли или хлопья и растопленное масло. Выложить получившуюся массу поверх черешни.
- Запекать 15–20 минут при температуре 190 °С. Подавать блюдо горячим.
Перед подачей можно украсить свежими ягодами, кусочками свежих фруктов.
Смотрите на видео, как приготовить десерт «Горячая черешня», а также еще два блюда из черешни. Все три блюда можно приготовить всего за полчаса!
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Video: Десерт «Горячая черешня» от повара Марины Шевченко
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