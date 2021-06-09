Необычный десерт «Горячая черешня» – лакомство, которое должен попробовать каждый. Особенно сейчас, когда ягодный сезон в самом разгаре. Участница «МастерШеф» Марина Шевченко делится с вами простым рецептом десерта «Горячая черешня».

Ингредиенты (на 4 порции):

Сахар –1/2 ст.

Черешня – 500 г

Масло сливочное – 60 г

Мюсли (овсяные хлопья) – 200 г

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Приготовление:

Черешню хорошо промыть, удалить косточки. Ягоды выложить в огнеупорную форму для выпекания, посыпать сахаром и дать пустить сок. В небольшой миске тщательно перемешать мюсли или хлопья и растопленное масло. Выложить получившуюся массу поверх черешни. Запекать 15 – 20 минут при температуре 190 °С. Подавать блюдо горячим.

Перед подачей можно украсить свежими ягодами, кусочками свежих фруктов.

Смотрите на видео, как приготовить десерт «Горячая черешня», а также еще два блюда из черешни. Все три блюда можно приготовить всего за полчаса!

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Video: Десерт «Горячая черешня» от повара Марины Шевченко Как приготовить десерт Горячая черешня? Рецепт приготовления пошагово десерта с черешней от Марины Шевченко