Незвичайний десерт «Гаряча черешня» – смаколик, який повинен спробувати кожен. Особливо зараз, коли ягідний сезон в самому розпалі. Учасниця «МастерШеф» Марина Шевченко ділиться з вами простим рецептом десерту «Гаряча черешня».

Інгредієнти (на 4 порції):

Цукор – 1/2 скл.

Черешня – 500 г

500 г Вершкове масло – 60 г

Мюслі (вівсяні пластівці) – 200 г

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Приготування:

Черешню добре промити, видалити кісточки. Ягоди викласти у вогнетривку форму для запікання, посипати цукром і дати пустити сік. У невеликій мисці ретельно перемішати мюслі або пластівці та розтоплене масло. Викласти отриману масу на черешні. Запікати за температури 190 °С 15 – 20 хвилин. Подавати страву гарячою.

Перед подачею можна прикрасити свіжими ягодами, шматочками свіжих фруктів.

Дивіться на відео покрокове приготування десерту «Гаряча черешня», а також ще двох смачних страв із черешні. Усі три страви можна приготувати усього лише за півгодини!

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Video: Десерт «Гаряча черешня» від кухаря Марини Шевченко Як приготувати десерт Гаряча черешня? Рецепт приготування десерту з черешнею покроково від Марини Шевченко