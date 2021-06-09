Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Десерт «Гаряча черешня» від кухаря Марини Шевченко

09.06.2021

Незвичайний десерт «Гаряча черешня» – смаколик, який повинен спробувати кожен. Особливо зараз, коли ягідний сезон в самому розпалі. Учасниця «МастерШеф» Марина Шевченко ділиться з вами простим рецептом десерту «Гаряча черешня».

горячая черешня

Інгредієнти (на 4 порції):

  • Цукор – 1/2 скл.
  • Черешня  500 г
  • Вершкове масло – 60 г
  • Мюслі (вівсяні пластівці) – 200 г

Більше на тему: Вівсяне печиво: 5 елементарних рецептів від учасників «МастерШеф»

Приготування:

  1. Черешню добре промити, видалити кісточки.
  2. Ягоди викласти у вогнетривку форму для запікання, посипати цукром і дати пустити сік.
  3. У невеликій мисці ретельно перемішати мюслі або пластівці та розтоплене масло. Викласти отриману масу на черешні.
  4. Запікати за температури 190 °С 1520 хвилин. Подавати страву гарячою.

Перед подачею можна прикрасити свіжими ягодами, шматочками свіжих фруктів.

Дивіться на відео покрокове приготування десерту «Гаряча черешня», а також ще двох смачних страв із черешні. Усі три страви можна приготувати усього лише за півгодини!

Більше на тему: Полуничне тірамісу з фісташками і ваніллю: рецепт від Катерини Великої

Читайте нас також у Viber Все буде добре

Video: Десерт «Гаряча черешня» від кухаря Марини Шевченко

Як приготувати десерт Гаряча черешня? Рецепт приготування десерту з черешнею покроково від Марини Шевченко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати