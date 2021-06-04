«Кимчи» – это корейский рецепт квашеной пекинской капусты. Ее можно заготовить на зиму, ведь квашеная капуста не теряет свой витаминный состав, а в процессе сквашивания еще и вырабатываются полезные ферменты. Узнайте рецепт острой капусты по-корейски на зиму от эксперта «Все буде добре» Сергея Калинина в нашем материале.



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Ингредиенты:

Пекинская капуста – 3 шт.

Соль – 100 г

Вода – 0,5 л

Рисовая мука – 2 ст. л.

Сахар – 2 ст. л.

Редька дайкон – 200 г

Морковь – 200 г

Зеленый лук – 100 г

Красный болгарский перец – 200 г

Чеснок – 2-4 зуб.

Имбирь (тертый) – 2 ч. л.

Луковица – 1 шт.

Рыбный соус (или соевый соус) – 120 мл

Смесь трав (майоран, петрушка и укроп) – 1 ч. л.

Свежий укроп – несколько веточек

Паприка – 200 г

Красный перец – 2 ст. л.

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Приготовление:

Отрезаем у капусты «попку», разрезаем ее вдоль напополам и разбираем на листики. Серединки можно оставить целиком. Посыпаем хорошенько солью и оставляем на 2 часа, чтобы капуста пустила сок. Желательно перемешивать ее периодически, чтобы все листья успели полежать в соке. Дайкон, морковь, болгарский перец и зеленый лук режем тонкой соломкой — это будет начинкой нашей капусты. Рисовую муку разводим в небольшом количестве воды, чтобы получился клейстер. Затем добавляем оставшуюся воду и сахар, подогреваем, но не доводим до кипения. Оставляем смесь остыть. Это основа для маринада. Имбирь, чеснок и лук измельчаем в блендере или натираем на терке. Добавляем в основу для маринада, перемешиваем венчиком. Добавляем в маринад специи – майоран, петрушку, укроп, красный перец, паприку. Вливаем туда же рыбный (или соевый) соус, а также нарезанный укроп. Доводим до кипения и отставляем. На каждый лист выкладываем начинку из мелко нарезанных овощей и сворачиваем рулетиками. В большую посудину плотно укладываем рулеты капусты и заливаем еще теплым маринадом. Оставляем в теплом месте на несколько дней, чтобы начался процесс брожения. Время от времени прижимаем капусту деревянной ложкой, чтобы выходил воздух.

Video: Пекинская капуста «Кимчи»: рецепт Сергея Калинина Как заготовить на зиму пекинскую капусту по-корейски? Кимчи - это рецепт острой пекинской капусты на зиму, которым поделился Сергей Калинин