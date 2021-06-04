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Пекинская капуста «Кимчи»: рецепт Сергея Калинина

04.06.2021

«Кимчи» – это корейский рецепт квашеной пекинской капусты. Ее можно заготовить на зиму, ведь квашеная капуста не теряет свой витаминный состав, а в процессе сквашивания еще и вырабатываются полезные ферменты. Узнайте рецепт острой капусты по-корейски на зиму от эксперта «Все буде добре» Сергея Калинина в нашем материале.

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Ингредиенты:

  • Пекинская капуста – 3 шт.
  • Соль – 100 г
  • Вода – 0,5 л
  • Рисовая мука – 2 ст. л.
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Редька дайкон – 200 г
  • Морковь – 200 г
  • Зеленый лук – 100 г
  • Красный болгарский перец – 200 г
  • Чеснок – 2-4 зуб.
  • Имбирь (тертый) – 2 ч. л.
  • Луковица – 1 шт.
  • Рыбный соус (или соевый соус) – 120 мл
  • Смесь трав (майоран, петрушка и укроп) – 1 ч. л.
  • Свежий укроп – несколько веточек
  • Паприка – 200 г
  • Красный перец – 2 ст. л.

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Приготовление:

  1. Отрезаем у капусты «попку», разрезаем ее вдоль напополам и разбираем на листики. Серединки можно оставить целиком.
  2. Посыпаем хорошенько солью и оставляем на 2 часа, чтобы капуста пустила сок. Желательно перемешивать ее периодически, чтобы все листья успели полежать в соке.
  3. Дайкон, морковь, болгарский перец и зеленый лук режем тонкой соломкой — это будет начинкой нашей капусты.
  4. Рисовую муку разводим в небольшом количестве воды, чтобы получился клейстер. Затем добавляем оставшуюся воду и сахар, подогреваем, но не доводим до кипения. Оставляем смесь остыть. Это основа для маринада.
  5. Имбирь, чеснок и лук измельчаем в блендере или натираем на терке. Добавляем в основу для маринада, перемешиваем венчиком.
  6. Добавляем в маринад специи – майоран, петрушку, укроп, красный перец, паприку.
  7. Вливаем туда же рыбный (или соевый) соус, а также нарезанный укроп. Доводим до кипения и отставляем.
  8. На каждый лист выкладываем начинку из мелко нарезанных овощей и сворачиваем рулетиками.
  9. В большую посудину плотно укладываем рулеты капусты и заливаем еще теплым маринадом.
  10. Оставляем в теплом месте на несколько дней, чтобы начался процесс брожения.
  11. Время от времени прижимаем капусту деревянной ложкой, чтобы выходил воздух.

Video: Пекинская капуста «Кимчи»: рецепт Сергея Калинина

Как заготовить на зиму пекинскую капусту по-корейски? Кимчи - это рецепт острой пекинской капусты на зиму, которым поделился Сергей Калинин

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