«Кімчі» – це корейський рецепт квашеної пекінської капусти. Її можна заготовити на зиму, адже квашена капуста не втрачає свій вітамінний склад, а в процесі сквашування ще й виробляються корисні ферменти. Дізнайтеся рецепт гострої капусти по-корейськи на зиму від експерта «Все буде добре» Сергія Калініна в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:



Пекінська капуста – 3 шт.

Сіль – 100 г

Вода – 0,5 л

Рисове борошно – 2 ст. л.

Цукор – 2 ст. л.

Редька дайкон – 200 г

Морква – 200 г

Зелена цибуля – 100 г

Червоний болгарський перець – 200 г

Часник – 2-4 зуб.

Імбир (натертий) – 2 ч. л.

Цибулина – 1 шт.

Рибний соус (або соєвий соус) – 120 мл

Суміш трав (майоран, петрушка, кріп) – 1 ч. л.

Свіжий кріп – кілька гілочок

Паприка – 200 г

Червоний перець – 2 ст. л.

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Приготування:

Відрізаємо у капусти «попку», розрізаємо її вздовж навпіл і розбираємо на листочки. Серединки можна залишити цілими. Посипаємо гарненько сіллю і залишаємо на 2 години, щоб капуста пустила сік. Бажано перемішувати її періодично, щоб всі листки встигли полежати в соку. Дайкон, моркву, болгарський перець і зелену цибулю ріжемо тонкою соломкою – це буде начинкою нашої капусти. Рисове борошно розводимо в невеликій кількості води, щоб вийшов клейстер. Потім додаємо решту води та цукор, підігріваємо, але не доводимо до кипіння. Залишаємо суміш охолонути. Це основа для маринаду. Імбир, часник і цибулю подрібнюємо в блендері або натираємо на тертці. Додаємо в основу для маринаду, перемішуємо віничком. Додаємо в маринад спеції – майоран, петрушку, кріп, червоний перець, паприку. Вливаємо туди ж рибний (або соєвий) соус, а також нарізаний кріп. Доводимо до кипіння та відставляємо. На кожен лист викладаємо начинку з дрібно нарізаних овочів і звертаємо рулетиками. У велику посудину щільно укладаємо рулети капусти і заливаємо ще теплим маринадом. Залишаємо в теплому місці на кілька днів, щоб почався процес бродіння. Час від часу притискаємо капусту дерев’яною ложкою, щоб виходило повітря.

Video: Пекінська капуста «Кімчі»: рецепт Сергія Калініна Як заготовити на зиму пекінську капусту по-корейськи? Кімчі - це рецепт гострої пекінської капусти на зиму, яким поділився Сергій Калінін