Звездный тренер Анита Луценко подготовила экстренный комплекс для похудения! Всего за две недели интенсивных упражнений вы сможете создать подтянутый силуэт и избавиться от 7 лишних килограммов! Подробней читайте в нашем материале.

Упражнение №1 – выпрыгивание (бурпи)

Опуститься вниз на носочки, руки поставить на пол. Выпрыгивать вверх с максимальной силой. Повторить 20 раз.

Упражнение №2 – реверанс

Руки поставить на талию, присесть в реверансе (левую ногу оставить, а на правую – присесть). Таз при этом направлен вперёд. Колено опускается ближе к пятке, но пола не касается.

Поднимайтесь из такого положения, меняйте ногу и возвращайтесь обратно 20 раз.

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Упражнение №3 – развороты

Сесть, положить руки за голову. Разворачивайте корпус в левую строну и одновременно приподнимайте левую ногу, чтобы коснуться её локтем. При этом ноги необходимо удерживать на весу.

Упражнение №4 – ягодицы

Встать на колени, руки согнуть в локтях и положить друг на друга. Вначале поставить правую ногу вперёд, потом – левую. Повторить 20 раз.

Упражнение №5 – скейтер

Ноги держать вместе, руки опустить вниз вдоль бёдер. Теперь нужно выполнить прыжок на правой ноге, левую при этом нужно согнуть в колене и поднять над полом. Одновременно нужно наклониться и коснуться левой рукой пола. Корпус должен быть повёрнут в правую сторону, правая рука поднята вверх. Затем то же самое делаем в другую сторону.

Комплекс необходимо выполнять каждый день и уже через 2 недели вы увидите результат!

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