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«Королева пляжу» – комплекс для схуднення від Аніти Луценко

01.06.2021

Зірковий тренер Аніта Луценко підготувала екстрений комплекс для схуднення! Усього за два тижні інтенсивних вправ ви зможете створити підтягнутий силует і позбутися до 7 зайвих кілограмів! Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Вправа №1 – вистрибування (бурпі)

Опуститися вниз на носочки, руки поставити на підлогу. Вистрибувати вгору з максимальною силою. Повторити 20 разів.

прыжки

прыжки анита луценко

Вправа №2 – реверанс

Руки поставити на талію, присісти в реверансі (ліву ногу залишити, а на праву – присісти). Таз при цьому спрямований вперед. Коліно опускається ближче до п’яти, але підлоги не торкається.

реверанс анита луценко

Піднімайтеся з такого положення, міняйте ногу і повертайтеся назад 20 разів.

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Вправа №3 – розвороти

Сісти, поставити руки за голову. Розвертайте корпус в ліву сторону і одночасно піднімайте ліву ногу, щоб торкнутися її ліктем. При цьому ноги необхідно утримувати в висячому положені.

анита луценко

Вправа №4 – сідниці

Встати на коліна, руки зігнути в ліктях і покласти одна на одну. Спочатку поставити праву ногу вперед, потім – ліву. Повторити 20 разів.

анита луценко приседание

Вправа №5 – скейтер

Ноги тримати разом, руки опустити вниз вздовж стегон. Тепер потрібно виконати стрибок на правій нозі, ліву при цьому потрібно зігнути в коліні та підняти над підлогою. Одночасно потрібно нахилитися та торкнутися лівою рукою підлоги. Корпус повинен бути повернений в праву сторону, права рука піднята вгору. Потім те ж саме робимо в іншу сторону.

анита луценко скейтер

Комплекс необхідно виконувати щодня і вже за 2 тижні ви побачите результат!

Video: «Королева пляжу» – комплекс для схуднення від Аніти Луценко

Аніта Луценко підготувала комплекс для схуднення до літа. Дивіться вправи для схуднення від Аніти Луценко

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