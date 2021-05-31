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Секреты стройности без диет от Маши Ефросининой

31.05.2021

Каждая девушка задается вопросом, как похудеть без диет. Главный секрет стройности от Маши Ефросининой – не делать диету своей целью. Как только человек решается на радикальный отказ от еды, он мысленно начинает накапливать в себе все лишние килограммы. Как быть стройной без диет и о других секретах красоты рассказала Маша Ефросинина.

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Важный момент для каждой женщины – спорт. Некоторым кажется, что для занятий нужно много денег, а чтобы пойти в спортзал, нужно хорошо выглядеть. Эта путаница только сбивает женщин с толку. А ведь можно заниматься спортом дома!

Секреты стройности без диет

Совет № 1. Обязательно завтракайте! Если вы утром выпиваете чашку кофе и бежите на работу – это первая ошибка. Утром организм обязательно должен насытиться витаминами и питательными веществами для продуктивного рабочего дня. Если вы хорошо позавтракаете, плотно пообедаете, то вечером вам не захочется съесть суточную порцию за раз.

Совет № 2. Употребляйте углеводы до 14:00! После этого времени они начинают замедленно усваиваться, что способствует росту бочков. К тому же углеводы до обеда дают определенный заряд энергии, и они идут только во благо! Старайтесь заварные пирожные заменить зефиром, черным шоколадом, сухофруктами или козинаками.

Совет № 3. Обязательно уделяйте достаточно времени сну! Для правильного функционирования организма женщина должна спать минимум 7–8 часов. В противном случае нарушаются обменные процессы в организме, что ведет к дополнительному запасу энергии, а в нашем случае – набору веса.

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Совет № 4. Правильно употребляйте фрукты! Мы привыкли кушать фрукты на десерт, однако именно это способствует отложению жиров. Хороший обед усваивается 3–4 часа, в то время как для фруктов хватает 20 минут. Пока переваривается обед, фрукты начинают бродить. Кушайте фрукты ПЕРЕД основной едой. Таким образом вы не съедите много плотной пищи и наладите обмен веществ.

Совет № 5. Главный враг похудения для женщины – алкоголь. Он с невероятной силой задерживает жидкость. К тому же после алкоголя всем хочется плотно покушать – в нас просыпается чувство голода.

Совет № 6. Кушайте белок на ночь! Куриная грудка – отличный вариант легкого ужина.

Video: Секреты стройности без диет от Маши Ефросининой

Как похудеть без диет, а также как сохранить стройность? Маша Ефросинина рассказала основные секреты стройности и похудения без диет

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