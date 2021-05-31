Кожну дівчину хвилює питання, як схуднути без дієт. Головний секрет стрункості від Маші Єфросініної – не ставити дієту собі за мету. Щойно людина наважується на радикальну відмову від їжі, вона подумки починає накопичувати у собі всі зайві кілограми. Як бути стрункою без дієт та про інші секрети краси розповіла Маша Єфросініна.

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Також важливий момент для кожної жінки – спорт. Декому здається, що для занять спортом потрібно багато грошей, а щоб піти у спортзал, потрібно добре виглядати. Ця плутанина тільки збиває жінок з пантелику. Але ж можна займатися вдома!

Секрети стрункості без дієт

Порада № 1. Обов’язково снідайте! Якщо ви вранці випиваєте чашку кави та біжите на роботу – це перша ваша помилка. Вранці організм обов’язково має насититися вітамінами та поживними речовинами для продуктивного робочого дня. Якщо ви добре поснідаєте, ситно пообідаєте, то ввечері вам не захочеться з’їсти порцію за добу.

Порада № 2. Вживайте вуглеводи до 14:00! Після цього часу вони починають повільно засвоюватися, що сприяє наростанню бочків. До того ж вуглеводи до обіду дають певний заряд енергії, і вони йдуть тільки на користь! Намагайтеся заварні тістечка замінити зефіром, чорним шоколадом, сухофруктами або козинаками.

Порада № 3. Обов’язково приділяйте достатньо часу сну! Для правильного функціонування організму жінка повинна спати мінімум 7–8 годин. Інакше порушуються обмінні процеси в організмі, що веде до додаткового запасу енергії, а в нашому випадку – набору ваги.

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Порада № 4. Правильно вживайте фрукти! Ми звикли їсти фрукти на десерт, однак саме це сприяє відкладенню жирів. Хороший обід засвоюється 3–4 години, тоді як для фруктів вистачає 20 хвилин. Поки перетравлюється обід, фрукти починають бродити. Їжте фрукти ПЕРЕД основною їжею. Таким чином ви не з’їсте багато ситної їжі та налагодите обмін речовин.

Порада № 5. Головний ворог схуднення для жінки – алкоголь. Він із неймовірною силою затримує рідину. До того ж після алкоголю всім хочеться ситно поїсти – в нас прокидається відчуття голоду!

Порада № 6. Їжте білок на ніч! Куряча грудка – чудовий варіант легкої вечері.

Video: Секрети стрункості без дієт від Маші Єфросініної Як схуднути без дієт, а також як зберегти стрункість? Маша Єфросініна розповіла основні секрети стрункості і схуднення без дієт