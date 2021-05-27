Хотите порадовать своего мужчину, приготовив мясное блюдо? Победитель 7 сезона «МастерШеф» Вадим Пава Бжезинский поделился рецептом говядины по-веллингтонски, от которой будут в восторге все любители мяса. Говядина по-веллингтонски – это цельный кусок вырезки, запеченный в тесте с грибами и беконом. Читайте пошаговый рецепт мяса по–веллингтонски в материале.

Ингредиенты:

Говяжья вырезка – 750 г

Грибы (шампиньоны) – 600 г

Пармская ветчина или бекон – 7 ломтиков

Английская горчица – 2 ст. л.

Листы слоеного теста – 500 г

Яйца – 2 шт.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Морская соль – 2 щепотки

Свежемолотый перец – 5 г

Тимьян – 1 веточка

Розмарин – 1 веточка

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Приготовление:

Важно: Мясо должно быть охлажденным, но не замороженным. Перед приготовлением мясо надо достать заранее — оно должно быть комнатной температуры.

Шампиньоны измельчить в пюре. Выложить на сухую сковороду и выпарить влагу. Остудить. Мясо смазать солью и перцем и «запечатать», подержав на раскаленной сковороде с оливковым маслом по 30 секунд с каждой стороны. В сковороду добавить веточку тимьяна и веточку розмарина. Выложить на пищевую пленку кусочки бекона плотно друг к другу. Сверху размазать грибное пюре. Остывшее мясо обмазать горчицей и положить на шампиньоны, плотно завернуть пищевой пленкой. Отправить на 20 минут в холодильник. Раскатать тесто в прямоугольник толщиной 3-4 мм, чтобы можно было завернуть мясо. Отделить желтки от белков. С мяса снять пленку и уложить его на тесто. Края теста смазать желтком, чтобы лучше склеилось. Завернуть и смазать желтком сверху. Запекать при температуре 200 градусов 20 минут, затем снизить температуру до 180 и печь еще 15 минут.

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Video: Говядина по-веллингтонски от победителя «МастерШеф» Павы Как приготовить говядину по-веллингтонски? Читайте пошаговый рецепт говядины по-веллингтонски от победителя МастерШеф Павы - Вадима Бжезинского