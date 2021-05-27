Яловичина по-веллінгтонськи від переможця «МастерШеф» Пави
27.05.2021
Хочете порадувати свого чоловіка, приготувавши м’ясну страву? Переможець 7 сезону «МастерШеф» Вадим Пава Бжезинський поділився рецептом яловичини по-веллінгтонськи, від якої будуть у захваті всі любителі м’яса. Яловичина по-веллінгтонськи – це великий шматок вирізки, запечений у тісті з грибами і беконом. Читайте покроковий рецепт м’яса по-веллінгтонськи в матеріалі.
Складові:
- Яловича вирізка – 750 г
- Гриби (шампіньйони) – 600 г
- Пармська шинка або бекон – 7 скибочок
- Англійська гірчиця – 2 ст. л.
- Листи листкового тіста – 500 г
- Яйця – 2 шт.
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Морська сіль – 2 щіпки
- Мелений перець – 5 г
- Чебрець – 1 гілочка
- Розмарин – 1 гілочка
Більше на тему: Теплий салат з яловичою вирізкою – швидкий рецепт
Приготування:
Важливо: М’ясо має бути охолодженим, але не замороженим. Перед приготуванням м’ясо треба дістати заздалегідь – воно має бути кімнатної температури.
- Печериці подрібнити в пюре. Викласти на суху сковороду і випарувати вологу. Дати охолонути.
- М’ясо змастити сіллю і перцем і «запечатати», потримавши на розпеченій сковороді з оливковою олією по 30 секунд з кожної сторони. У сковороду додати гілочку чебрецю і гілочку розмарину.
- Викласти на харчову плівку шматочки бекону щільно один до одного. Зверху розмазати грибне пюре.
- Остигле м’ясо обмазати гірчицею і покласти на печериці, щільно загорнути харчовою плівкою. Покласти на 20 хвилин у холодильник.
- Розкачати тісто в прямокутник завтовшки 3-4 мм, щоб можна було загорнути м’ясо.
- Відокремити жовтки від білків.
- З м’яса зняти плівку та покласти його на тісто. Краї тіста змастити жовтком, щоб краще склеїлося. Загорнути і змастити жовтком зверху.
- Запікати при температурі 200 градусів 20 хвилин, потім знизити температуру до 180 і пекти ще 15 хвилин.
Читайте нас також у Viber Все буде добре
Video: Яловичина по-веллінгтонськи від переможця «МастерШеф» Пави
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=