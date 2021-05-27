Хочете порадувати свого чоловіка, приготувавши м’ясну страву? Переможець 7 сезону «МастерШеф» Вадим Пава Бжезинський поділився рецептом яловичини по-веллінгтонськи, від якої будуть у захваті всі любителі м’яса. Яловичина по-веллінгтонськи – це великий шматок вирізки, запечений у тісті з грибами і беконом. Читайте покроковий рецепт м’яса по-веллінгтонськи в матеріалі.

Складові:

Яловича вирізка – 750 г

Гриби (шампіньйони) – 600 г

Пармська шинка або бекон – 7 скибочок

Англійська гірчиця – 2 ст. л.

Листи листкового тіста – 500 г

Яйця – 2 шт.

Оливкова олія – ​​2 ст. л.

Морська сіль – 2 щіпки

Мелений перець – 5 г

Чебрець – 1 гілочка

Розмарин – 1 гілочка

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Приготування:

Важливо: М’ясо має бути охолодженим, але не замороженим. Перед приготуванням м’ясо треба дістати заздалегідь – воно має бути кімнатної температури.

Печериці подрібнити в пюре. Викласти на суху сковороду і випарувати вологу. Дати охолонути. М’ясо змастити сіллю і перцем і «запечатати», потримавши на розпеченій сковороді з оливковою олією по 30 секунд з кожної сторони. У сковороду додати гілочку чебрецю і гілочку розмарину. Викласти на харчову плівку шматочки бекону щільно один до одного. Зверху розмазати грибне пюре. Остигле м’ясо обмазати гірчицею і покласти на печериці, щільно загорнути харчовою плівкою. Покласти на 20 хвилин у холодильник. Розкачати тісто в прямокутник завтовшки 3-4 мм, щоб можна було загорнути м’ясо. Відокремити жовтки від білків. З м’яса зняти плівку та покласти його на тісто. Краї тіста змастити жовтком, щоб краще склеїлося. Загорнути і змастити жовтком зверху. Запікати при температурі 200 градусів 20 хвилин, потім знизити температуру до 180 і пекти ще 15 хвилин.

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Video: Яловичина по-веллінгтонськи від переможця «МастерШеф» Пави Як приготувати яловичину по-веллінгтонськи? Читайте покроковий рецепт яловичини по-веллінгтонськи від переможця МастерШеф Пави Вадима Бжезинського