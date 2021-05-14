Известная актриса Руслана Писанка в студии «Все буде добре» презентовала целый уходовый комплекс из сезонных ягод: лосьон, скраб и маску для лица из клубники. Как утверждает Руслана, три средства из клубники, если наносить их трижды в день, на сезон могут подменить ежедневную ухаживающую косметику.



Как известно, клубника богата калием, магнием, кальцием, медью и фосфором. Особо полезна медь, ведь она стимулирует выработку коллагена, отвечающего за обновление и поддержание молодости кожи.

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Лосьон для лица из клубники

Утром, сразу после умывания, нанесите клубничный лосьон. Он обладает сильным отбеливающим эффектом, потому с его помощью можно бороться с пигментными пятнами или веснушками. Для приготовления возьмите четверть стакана клубничного фреша, предварительно отжав ягоды через ситечко. Мякоть не выбрасывайте – она еще пригодиться.

Смешайте в стеклянной емкости фреш клубники с четвертью стакана сока алоэ или огурца и 100 граммами белого сухого вина. Оставьте настояться на сутки. Используйте лосьон не реже двух раз в день. Если у вас сухая кожа, добавьте еще немного молока (столько же, сколько сока).

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Маска для лица из клубники

Маска для лица из свежей клубники отбеливает кожу и помогает сохранить молодость. В зависимости от типа кожи выбирайте себе ингредиенты: длялицо нормальной кожи – йогурт, для сухой – сметана, жирной — кефир.

1–2 крупные ягоды размельчите в блендере до однородной кашицы с листиками петрушки и мяты (несколько веточек). Влейте жидкость (йогурт, кефир, сметану) и введите крахмал до консистенции 35-процентной сметаны. Из смеси сделайте аппликации или просто смазывайте смоченным тампоном. Держите маску 15–20 минут, а затем смойте теплой водой.

Скраб для лица из клубники

Вечером используйте скраб из клубники. Остатки клубничной мякоти с утреннего приготовления лосьона оставьте на солнце, чтобы они подсохли, – это и будет скрабирующее вещество, которое можно добавлять в мыло или смешивать с кефиром и умываться перед сном, потерев лицо.

Первые результаты применения комплекса будут заметны уже через неделю.

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Осторожно! Клубника – сильный аллерген. Перед использованием проведите тест на чувствительность кожи и выявление аллергии на клубнику.

При использовании клубничной маски постепенно улучшается цвет лица, увлажняется кожа. Процедура подходит женщинам всех возрастов.

Но пользуйтесь таким домашним средством только в клубничный сезон. Тепличная клубника из супермаркета не столь полезна. И не забывайте об основном уходе, комплекс из клубники его не заменяет, а дополняет!

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Video: Лосьон, скраб и маска для лица из клубники: рецепты Русланы Писанки Как сделать домашнюю косметику из клубники - маску для лица, лосьон и скраб? Смотрите рецепты домашней косметики: маски для лица из клубники, скраба и лосьона от Русланы Писанки