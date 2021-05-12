Соблазнительные икры за 10 минут в день

Хотите, чтобы мужчины падали к вашим ногам? Для этого есть специальный комплекс, с которым вы накачаете икроножные мышцы. А как именно придать икрам соблазнительный вид, знает обладательница красивых и стройных ног, победительница домашнего похудения «Зважені та щасливі»-6 Алена Александрова.

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Упражнение №1

На платформу ставим правую ногу, приподнимаемся на правой ноге на носок, одновременно приставляем к ней левую ногу и становимся обеими стопами на степ. Снова становимся на носки, правая нога на носке остается на платформе, левую возвращаем на пол. Затем спускаем правую. Повторяем то же самое упражнение с левой ноги. Выполняем по 30 раз на каждую ногу. Не нужно делать эти упражнения быстро. Важно прочувствовать, как тянутся ваши икры, поэтому все делаем плавно. Первые три упражнения дадут нагрузку на среднюю часть икроножной мышцы, вырабатывая тот самый правильный рельеф.

Упражнение №2

Ставим правую ногу на платформу, переносим на нее вес тела, поднимаем высоко левую ногу, сгибая ее в колене (в идеале – до уровня груди), затем ставим левую ногу на степ. Возвращаемся в исходное положение в обратной последовательности. Выполняем по 30 раз на каждую ногу.

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Упражнение №3

Две ноги ставим на платформу, спускаем правую ногу с платформы перед собой, возвращаем на степ, перемещая вес тела на левую ногу. Меняем ногу и делаем упражнение другой ногой. Выполняем по 30 раз на каждую ногу.

Упражнение №4

Заворачивая носок внутрь, ставим правую ногу полной стопой на платформу. Точно так же делаем левой ногой. На платформе носки вместе, пятки врозь. Опускаем с платформы левую, а затем правую ногу. Выполняем по 30 раз на каждую ногу.

Упражнение №5

Носок правой ноги разворачиваем в сторону и ставим правую ногу полной стопой на платформу. Точно так же делаем левой ногой. На платформе носки в стороны, пятки вместе, становимся на полупальцы. Опускаем с платформы левую, а затем правую ногу. Выполняем по 30 раз на каждую ногу.

Выполняйте комплекс каждый день и титул «самые соблазнительные ножки» вам гарантирован.

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