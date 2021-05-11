Специалист по здоровому питанию, врач-диетолог уверяет: есть перед сном вовсе не опасно для фигуры, если ставку делать на определенные продукты. Все секреты рассказала диетолог Светлана Фус. Узнайте больше!

Что можно есть за 4 часа до сна

В рыбе очень невысокий процент жира, а вот полезного белка очень много. Для позднего ужина выбирайте нежирные сорта — треску, щуку, хека.

100 г отварной белой рыбы станут отличным ужином для всей семьи. В этот отрезок времени вы также можете употреблять и тушеные овощи, и кисломолочные продукты (кефир, йогурт, ряженка). Обратите внимание на чернику, лимон, зелень, печеный картофель в кожуре и отварную свеклу. Порция каждого из продуктов должна условно помещаться в ладошке. Помните: за раз употреблять из списка можно лишь что-то одно.

Откажитесь от: зеленых яблок.

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Что можно есть за 3 часа до сна

Тушеные овощи. После термической обработки клетчатка из овощей усваивается легче. Овощи на ужин можно отварить, потушить или приготовить в мультиварке. Они отлично переварятся и сработают как природный сорбент — выведут из кишечника токсины. Главное правило — готовьте без масла и как можно меньше солите.

Побаловать себя разрешено и зеленью либо одним из вышеуказанных кисломолочных продуктов.

Откажитесь от: хлеба, фруктов, ягод и сладких овощей.

Что можно есть за 2 часа до сна

Как ни странно, ближе к ночи рацион не становится более суров. Кефир, простокваша, творог, натуральный йогурт — все это источники легкого белка, который отлично усваивается, не перегружает организм и не откладывается в виде лишнего жира. Главное правило — все эти продукты должны быть несладкими! Оптимальная порция — 200 г.

Откажитесь от: сырых овощей, рыбы, мяса, а также продуктов, содержащих фруктовый сахар.

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Что можно есть за 1 час до сна

Зелень, кефир, ряженка или йогурт – тот самый идеальный вариант, когда вы собираетесь отправиться спать, предварительно утолив чувство голода.

А теплое молоко перед сном — это классика жанра. Оно не только содержит белок, но и триптофан, эта аминокислота успокаивает и вызывает сонливость. А чем лучше вы выспались, тем ниже риск того, что на следующий день вам захочется восполнять запасы энергии при помощи сладкого и жирного.

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